Potężna eksplozja fajerwerków, są ofiary śmiertelne

26 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych we wtorek po południu (czasu lokalnego), gdy na targowisku na przedmieściach stolicy Meksyku doszło do serii eksplozji sprzedawanych tam fajerwerków - poinformowała miejscowa prokuratura.

Jak przekazała na Twitterze lokalna policja, w wybuchu fajerwerków na targowisku "San Pablito" w mieście Tultepec, położonym w odległości 32 km na północ od stolicy Meksyku, rannych zostało co najmniej 70 osób.

Isidro Sanchez, przedstawiciel służb ratunkowych w Tultepec, powiedział, że ratownicy wciąż przeszukują miejsce zdarzenia i liczba ofiar śmiertelnych może jeszcze wzrosnąć.

Z inicjatywy Czerwonego Krzyża na miejsce zdarzenia wysłano 10 karetek pogotowia z 50 sanitariuszami.

Kondolencje dla rodzin ofiar eksplozji przekazał na Twitterze prezydent Meksyku Enrique Pena Nieto. "Chciałbym złożyć kondolencje rodzinom tych, którzy stracili życie w dzisiejszym wypadku, a wszystkim rannym życzyć szybkiego powrotu do zdrowia" - napisał.

Według informacji przekazanych przez koordynatora akcji ratowniczej Luisa Felipe Puente, w eksplozji zniszczone zostały także pobliskie domy. Puente poprosił mieszkańców, by nie zbliżali się do targowiska, gdzie - jak zaznaczył - wciąż nie jest bezpiecznie. Zaapelował też, by nie utrudniać akcji ratunkowej.

Jak zauważa agencja Associated Press, podobny wypadek na targowisku "San Pablito" miał miejsce w 2005 roku, tuż przed obchodami Święta Niepodległości. Wtedy także rannych zostało wiele osób.

Zobacz niesamowite nagranie:

Lidia Mak Mexico Tultepec Fireworks Market Explosion, At least 60 injured (STUNNING VIDEO)