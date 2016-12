O tym, że wraz z wcieleniem Syna Bożego nadzieja weszła w świat - mówił dziś papież Franciszek podczas audiencji ogólnej. Swoją katechezę Ojciec Święty skoncentrował na wydarzeniach związanych z Bożym Narodzeniem.



Franciszek zauważył, że gdy mówimy o nadziei, często odwołujemy się do tego, co nie jest w mocy człowieka, i co nie jest widzialne. „Rzeczywiście: to, na co mamy nadzieję wykracza poza nasze siły i nasze spojrzenie” - mówił Ojciec Święty.





TŁUMACZENIE:„Ale Narodziny Chrystusa, zapoczątkowując odkupienie, mówią nam o innej nadziei, nadziei niezawodnej, widzialnej i zrozumiałej, bo opierającej się na Bogu. Przychodzi On na świat i daje nam siłę, by podążać wraz z Nim. W Jezusie Bóg podążą z nami.”Papież dodał, że dla chrześcijanina pokładanie nadziei oznacza pewność, że wraz z Chrystusem podąża do Ojca, który nas oczekuje.TŁUMACZENIE:„Ta nadzieja, jaką nam daje Dzieciątko z Betlejem proponuje pewien cel, dobre przeznaczenie dla teraźniejszości, ludzkości - zbawienie, szczęście dla tych, którzy powierzają się miłosiernemu Bogu.”Na zakończenie Franciszek zachęcił do kontemplacji żłóbka i przyjęcia Jezusa. Jak zauważył każde „tak” wypowiedziane przychodzącemu Jezusowi jest zaczynem nadziei.