Otwarto pierwszą w Polsce Klinikę Budzik dla dorosłych

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie otwarto Klinikę Budzik dla dorosłych. Będą w niej leczone dorosłe osoby w śpiączce. To pierwsza taka placówka w Polsce.

Obecnie do dyspozycji jest osiem łóżek, z czasem ma być ich piętnaście. W klinice lekarze będą przywracać świadomość pacjentom w śpiączce w pierwszym roku po wypadku oraz osobom, które znalazły się w śpiączce z powodu niedotlenienia.

- Pomysłodawcą placówki jest fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?”. Na doświadczeniach Budzika dla dzieci stworzyliśmy Budzik dla dorosłych. Do placówek dla dzieci składane są podania dotyczące pacjentów dorosłych. To skłaniało do refleksji i poczucia potrzeby takiego miejsca dla dorosłych - mówi neurochirurg prof. Wojciech Maksymowicz, kierownik Kliniki Neurochirurgii Katedry Neurologii i Neurochirurgii Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wspomina, że założenia Budzika dla dorosłych powstały parę lat temu. - Od trzech lat czyniliśmy starania zwieńczone w październiku rozporządzeniem ministra zdrowia otwierającym drogę finansowania naszej placówki. Mamy już projekt zarządzenia prezesa NFZ. To rokuje, że jest szansa, by od 2017 r. klinika była finansowana z NFZ. My, nie czekając na finansowanie, postanowiliśmy przygotować klinikę, wyposażyć ją. Bardzo pomogła nam w tym fundacja Ewy Błaszczyk - wyjaśnia prof. Maksymowicz.

Specjalistyczne łóżka zakupiła fundacja, uniwersytet dokonał remontu pomieszczeń, wyposażył klinikę w niezbędny sprzęt medyczny. - Fundusz musi dać środki, żeby zatrudnić niezbędny personel. Ludzie są najważniejsi. Terapeuci, rehabilitanci, logopedzi to osoby, które mają tworzyć szansę, urealniać nadzieję - dodaje.

Są Budziki dla dzieci. Jest i pierwszy w Polsce Budzik dla dorosłych. - Zapewne nie wystarczy ten jeden - uśmiecha się Ewa Błaszczyk. Dorosłych w śpiączce potrzebujących leczenia i opieki jest w Polsce wielu. Do Olsztyna złożono już 50 nieformalnych podań z prośbą o przyjęcie do kliniki. - Jako fundacja będziemy teraz skupiać się na rozwiązaniach naukowych, na ściąganiu nowych procedur medycznych. To są wszczepiane w Olsztynie stymulatory, ale też i program włączenia procedur z wykorzystaniem komórek macierzystych. Z tym wiążę bardzo duże nadzieje - mówi Ewa Błaszczyk.

Podkreśla, że w placówkach dla dzieci przez trzy i pół roku działalności wybudziło się 31 pacjentów. - Mam nadzieję, że tu będzie tak samo - mówi.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał rektor UWM w Olsztynie prof. Ryszard Górecki, prof. Wojciech Maksymowicz oraz Ewa Błaszczyk z Fundacji „AKogo?”. Klinikę poświęcił abp Józef Górzyński. Po otwarciu kliniki odbyło się zwiedzanie placówki.