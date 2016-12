Jakie są podstawowe filary dialogu?

Przywołując słowa prologu Ewangelii św. Jana, duchowny zauważa, że Bóg stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo, przez wcielenie Słowa Bożego, zniża się do człowieka, żeby go wywyższyć i włączyć go w wewnętrzne życie Trójcy Świętej.



- Otwarcie się Boga na dialog z człowiekiem powinno i nas skłaniać do otwarcia się na innych ludzi – pisze w liście rektor KUL. Dodaje, że dialog jest w życiu społecznym podstawowym sposobem porozumiewania się, ważnym instrumentem likwidowania sporów i nieporozumień oraz dobrym narzędziem ustalania stanowisk poprzez wymianę argumentów. - Nie każda jednak postać komunikacji międzyludzkiej zasługuje na miano dialogu. Autentyczny dialog musi się bowiem opierać na dwóch nierozłącznych czynnikach – na prawdzie i na miłości – zastrzega duchowny.



Zdaniem ks. prof. Dębińskiego dialog wymaga otwarcia się na drugiego człowieka, akceptacji i uznania jego godności, a jego uczestnicy muszą mieć poczucie bezpieczeństwa. Jednak dialog musi zakładać również dążenie do prawdy. - Jej wspólne poszukiwanie sprawia, że uczestnicy dialogu, chociaż otwierają się wzajemnie na siebie, pozostają sobą. Nie miałby sensu dialog, w którym w imię kompromisu trzeba by było wyrzekać się własnej tożsamości, tradycji, wiary, poglądów – wskazuje.



Jak podkreśla duchowny, szczególnym miejscem dialogu jest właśnie uniwersytet. - Idea uniwersytetu wyrasta nie tylko z przekonania, że rozum ludzki może poznawać obiektywną, nawet absolutną prawdę, ale także że prawdy szuka się we wspólnocie, razem, a nie jeden przeciwko drugiemu – pisze rektor.



Ks. prof. Dębiński przekonuje w liście, że KUL jest miejscem prowadzenia rzetelnej dyskusji i uprawiania autentycznego dialogu. Zapewnia także o codziennej modlitwie zanoszonej w intencji wszystkich ofiarodawców, dzięki wsparciu których KUL zapewnia Kościołowi w Polsce żywy i owocny udział w świecie nauki.



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce. Powstał w 1918 r. z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego, który został pierwszym rektorem. Od początków istnienia zadaniem Uczelni jest służba Bogu i Ojczyźnie.