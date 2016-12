Wichury nad Polską - strażacy interweniowali ponad 400 razy

"W sumie, w związku z wiatrem, do godz. 22 wyjeżdżaliśmy do akcji 439 razy. Najwięcej zgłoszeń było w województwie zachodniopomorskim - 133, w woj. pomorskim - 59 i w wielkopolskim 60. Te liczby z godziny na godzinę wzrastają" - powiedział w poniedziałek wieczorem PAP rzecznik komendanta głównego PSP Paweł Frątczak.

Jak dodał wiatr m.in. uszkodził i połamał drzewa, strażacy odblokowują drogi, usuwają konary z chodników. "Uszkodzonych zostało też kilka dachów - m.in. na Warmii i Mazurach. Mamy też informacje o dwóch uszkodzonych samochodach, ale na szczęście nikt nie został ranny" - dodał.

Frątczak zaapelował, by w związku z silnym wiatrem usunąć z parapetów, okien, balkonów ciężkie przedmioty. "Jeśli silnie wieje, a jesteśmy na zewnątrz, nie chowajmy się pod drzewami, wiatami przystanków, czy słupami linii energetycznych. Starajmy się nie parkować aut pod drzewami" - dodał.

Zaapelował też do tych kierowców, którzy właśnie wracają lub we wtorek rano będą wracać ze świątecznych wyjazdów do domu. "Dostosujmy prędkość do sytuacji na drodze i pogody. Silny podmuch wiatru, szczególnie przy wyjeździe z terenu zabudowanego lub zalesionego, może doprowadzić do utraty panowania nad autem" - przypomniał rzecznik.