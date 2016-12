Izrael: Zgoda na blok dla osadników żydowskich w Jerozolimie Wschodniej

Informacje takie podała izraelska organizacja pozarządowa Ir Amim walcząca z żydowskimi osiedlami na okupowanym palestyńskim Zachodnim Brzegu Jordanu i w anektowanej przez Izrael Jerozolimie Wschodniej. Blok ma stanąć na niezabudowanej obecnie działce w dzielnicy Silwan sąsiadującej ze Starym Miastem; żydowskie osadnictwo trwało tam już wcześniej mimo potępienia przez wspólnotę międzynarodową.

Decyzje władz miejskich ws. nowych osiedli zapadły przed środowym przemówieniem odchodzącego sekretarza stanu USA Johna Kerry'ego w Waszyngtonie, które ma być poświęcone sprzeciwowi wspólnoty międzynarodowej wobec żydowskiego osadnictwa na terenach palestyńskich i wizji pokoju na Bliskim Wschodzie. Według źródeł agencji AFP, przełożenia głosowania w sprawie blisko 500 pozwoleń na budowę mieszkań w dzielnicach Ramat Szlomo i Ramot w Jerozolimie Wschodniej domagał się osobiście premier Izraela Benjamin Netanjahu, który chciał uniknąć wzrostu napięcia ze Stanami Zjednoczonymi.

Stosunki między Izraelem a Waszyngtonem stały się ostatnio bardzo napięte, bo podczas głosowania w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w piątek ambasador USA wstrzymała się od głosu i dzięki temu niespodziewanie przyjęta została rezolucja żądająca od Izraela wstrzymania budowy osiedli żydowskich. W dokumencie podkreślono, że są one "pozbawione mocy prawnej i stanowią rażące pogwałcenie prawa międzynarodowego". USA blokowały dotąd na forum Rady Bezpieczeństwa wszelką krytykę Izraela za nielegalne osadnictwo.

Tymczasem prezydent elekt USA Donald Trump skrytykował w środę presję wywieraną na Izrael w związku ze sprzeciwem wspólnoty międzynarodowej wobec budowy żydowskich osiedli we Wschodniej Jerozolimie i na Zachodnim Brzegu Jordanu. Wezwał Izrael, by pozostał silny. "Nie możemy pozwolić, by Izrael był traktowany z tak całkowitą pogardą i brakiem szacunku. Kiedyś mieli w Stanach Zjednoczonych wielkiego sojusznika, ale już tak nie jest. Początkiem końca było straszne porozumienie z Iranem, a teraz to (ONZ)! Izraelu, pozostań silny, 20 (stycznia) szybko nadchodzi!" - napisał na Twitterze Trump, nawiązując do daty swojego zaprzysiężenia na prezydenta.

Trump zamieścił swoje wpisy przed zaplanowanym na środę (na godz. 17 czasu polskiego) przemówieniem sekretarza stanu USA Johna Kerry'ego w Waszyngtonie, które ma być poświęcone sprzeciwowi wspólnoty międzynarodowej wobec żydowskiego osadnictwa na terenach palestyńskich. Zdaniem Trumpa USA powinny były zawetować rezolucję, tak jak blokowały dotąd na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ wszelką krytykę Izraela za nielegalne osadnictwo prowadzone na okupowanych terenach palestyńskich i w anektowanej Jerozolimie Wschodniej.

Żydowskie osadnictwo na terenach palestyńskich jest uważane przez wspólnotę międzynarodową za nielegalne i stanowiące przeszkodę na drodze do pokoju na Bliskim Wschodzie. Jest tak głównie dlatego, że osiedla budowane są na ziemiach, na których ma powstać w przyszłości niezależna Palestyna. Jej stolicą miałaby być Jerozolima Wschodnia ze Starym Miastem. Na Zachodnim Brzegu Jordanu mieszka ok. 430 tys. osadników; w Jerozolimie Wschodniej jest ich ponad 200 tys.

Izrael uważa Jerozolimę za swoją stolicę, czego nie uznaje większość krajów, umieszczając z tego powodu swoje ambasady w Tel Awiwie.