Prezydent podpisał: Najniższe emerytury wzrosną

Zgodnie z nowelizacją najniższe emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostaną podniesione z 880,45 zł do 1 tys. zł. Renty socjalne zostaną podniesione z 741,35 zł do 840 zł. Najniższe renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosną z 675,13 zł do 750 zł.

Ustawa zakłada, że wszystkie emerytury i renty (z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz tzw. świadczenia mundurowe) zostaną podniesione o 0,73 proc.

Podwyższenie najniższej emerytury do 1 tys. zł oznacza, że w 2017 r. będzie ona stanowić 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. W wyniku tej operacji zostaną podwyższone świadczenia dla ok. 800 tys. emerytów i rencistów z FUS, 285 tys. osób pobierających renty socjalne (wszyscy) oraz dla ok. 350 tys. osób pobierających emerytury i renty z KRUS.

Ustawa wprowadza też mechanizm waloryzacji świadczeń z KRUS. Obecnie podwyższanie świadczeń w ramach waloryzacji w tym systemie odbywa się poprzez przeliczenie świadczenia w oparciu o aktualną emeryturę podstawową, którą stanowi wysokość najniższej emerytury, zgodnej z ustawą o emeryturach i rentach z FUS. Zgodnie z nowelizacją rezygnuje się z powiązania świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego rolników z aktualną wysokością najniższej emerytury z powszechnego systemu emerytalnego. Konsekwencją powyższego jest zmiana definicji emerytury podstawowej. Zgodnie z nową definicją, będzie to kwota 882,56 zł miesięcznie. Emerytura podstawowa służyć będzie do obliczania nowo przyznawanych świadczeń.

Jednocześnie świadczenia emerytalne i rentowe rolników zostaną podniesione, analogicznie jak w powszechnym systemie ubezpieczenia społecznego, nie mniej niż o kwotę 10 zł. Zachowana zostanie również zasada, że emerytury i renty nie będą niższe niż 1 tys. zł, z wyjątkiem emerytury częściowej, świadczeń wypłacanych w zbiegu oraz świadczeń, których wypłata została zawieszona.

Według autorów projektu, który powstał w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w tej sytuacji świadczenia wypłacane poniżej 1369,86 zł miesięcznie zostaną podwyższone w większym stopniu, niż gdyby przeprowadzono waloryzację według obecnie funkcjonujących zasad. Na tak określonych zasadach z waloryzacji skorzysta ok. 2,1 mln świadczeniobiorców FUS oraz prawie wszyscy świadczeniobiorcy KRUS (ok. 1,1 mln osób).