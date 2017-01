Malaria pokonana

- Stan zdrowia księdza Arcybiskupa Henryka Hosera uległ zasadniczej poprawie, a wszystkie przyczyny chorobowe zostały usunięte. Najbliższe dni będą wsparciem dla naszego Pasterza w pełnym powrocie do zdrowia i zakończą okres Jego hospitalizacji poinformował bp Marek Solarczyk.

Biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej podziękował w imieniu arcybiskupa "osobom prywatnym i różnym środowiskom za wszelkie oznaki życzliwości i wielkie dzieło modlitewnego wsparcia".

8 stycznia w katedrze Świętego Michała Archanioła i Świętego Floriana Męczennika została odprawiona Msza św. w intencji powrotu do zdrowia ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej. Do wspólnej modlitwy zaprosiła wspólnota „Jezus na Stadionie” skupiająca osoby zaangażowane w organizację rekolekcji z o. Johnem Bashoborą.

Abp Henryk Hoser trafił do szpitala 29 grudnia. Kilkudniowe leczenie infekcji nie przynosiło rezultatu i po zaostrzeniu objawów lekarze zdecydowali o hospitalizacji. Przeprowadzone w szpitalu badania potwierdziły, że przyczyną pogorszenia stanu zdrowia jest malaria. - Postawiona przez lekarzy diagnoza i realizowane procedury medyczne prowadzą do skutecznych efektów leczenia - informował 2 stycznia bp Marek Solarczyk, dziękując za modlitewne wsparcie i wyrazy życzliwości dla arcybiskupa. - Niech nasza wspólnota serdeczności i modlitwy wspiera księdza arcybiskupa w szybkim powrocie do zdrowia - prosił.

Rekonwalescencja abp. Henryka Hosera potrwa jeszcze co najmniej kilka dni.