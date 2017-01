Kiedy odpuszczą siarczyste mrozy?

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie spadać.

We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od -9 st.C na wschodzie i w kotlinach karpackich, w centrum około -6 st.C, do -2 st.C na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr słaby, na Pomorzu okresami umiarkowany, a na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, porywisty, południowy i południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna na zachodzie i północy od -14 st.C do -9 st.C, nad samym morzem od -9 st.C do -7 st.C. Na pozostałym obszarze kraju oraz w dolinach sudeckich przeważnie od -18 st.C do -14 st.C, lokalnie spadek temperatury do -21 st.C. Wiatr słaby, na północy, zachodzie i w centrum okresami umiarkowany, a na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, porywisty, południowy i południowo-wschodni.

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie i Pomorzu wzrastające do dużego aż do wystąpienia opadów śniegu. Temperatura maksymalna od -8 st.C na południowym wschodzie, około -5 st.C w centrum, do 0 st.C na północnym zachodzie. Na południowym wschodzie wiatr słaby i umiarkowany. Na pozostałym obszarze umiarkowany i dość silny, na wschodnim wybrzeżu dość silny i silny (35 km/h do 45 km/h), porywisty z kierunków południowych, powodujący miejscami zawieje śnieżne. Porywy wiatru: w zachodniej połowie kraju do 70 km/h, a na wybrzeżu do 85 km/h.

W Warszawie we wtorek zachmurzenie umiarkowane, jedynie początkowo duże. Temperatura maksymalna -6 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna -13 st.C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków południowych.

W środę w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna -7 st.C. Wiatr umiarkowany, południowy.