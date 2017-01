Kara śmierci za masakrę w kościele

"Sprawiedliwości stało się zadość" - skomentował wyrok Kevin Singleton, którego matka zginęła w wyniku ataku na kościół. "Nie zmieni to niczego w życiu rodzin ofiar, ale może skutecznie służyć jako straszak w przyszłości".

Do masakry doszło 17 czerwca 2015 roku w episkopalnym kościele metodystycznym, zwanym potocznie jako Matka Emanuel. 21-letni biały uzbrojony napastnik zamordował wówczas 9 osób, w tym jedna została ranna. Swoją zbrodnią chciał w ten sposób rozpocząć wojnę na tle rasowym. Jak sam powiedział, czuł, że musiał to zrobić. "Nie lubię czarnych ludzi i nie lubię tego, co robią".

Dylann Roof planował atak na kościół metodystyczny od kilku miesięcy.

Podczas trwania procesu skazaniec nie wykazał skruchy ani wyrzutów sumienia.