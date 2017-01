Strajk głodowy w Dobrzeniu Wielkim zakończony!

Dzisiaj wieczorem (11 stycznia) w sali GOK w Dobrzeniu Wielkim w obecności grupy głodujących oraz ok. 500 mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki i gmin sąsiednich, Aneta Gibek-Wiśniewska, zawodowy mediator, wynajęty przez głodujących dwa dni temu, ogłosiła, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pisemnie zobowiązało się do spotkania min. Błaszczaka ze strajkującymi, a strajk głodowy został zakończony.

Spotkanie z premier bądź ministrem było podstawowym i zasadniczo jedynym postulatem głodujących mieszkańców. Przez cały czas trwających 11 miesięcy protestujący mieszkańcy podkreślali, że nikt z reprezentantów władzy nie chce wysłuchać ich argumentów przeciwko planowi powiększenia Opola kosztem gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Komprachcice i Prószków.

Na wypełnionych szczelnie sali i korytarzu GOK po słowach mediatora wybuchły oklaski. Adwokat mocno podkreśliła wielką rolę bp. Andrzeja Czai w sukcesie mediacji, co także przywitane zostało burzą oklasków.

Podziękowaniom - dla głodujących i wspierających - nie było końca. Na sali panowała prawdziwa radość, wzruszenie, wręcz euforia. Gorący aplauz otrzymał także ks. Jan Polok, proboszcz z Dobrzenia Wielkiego, który wspierał i towarzyszył głodującym.

Wcześniej bp Andrzej Czaja dziękował głodującym za "wytrwanie i roztropną decyzję", mówił również o ich "moralnym zwycięstwie, które - miejmy nadzieję - będzie owocować".

Podniosłym momentem zakończenia głodówki było odśpiewanie przez zgromadzonych pieśni - nieformalnego hymnu protestujących: „Tu jest nasze miejsce”.

Rozmowy odbędą się w poniedziałek w Warszawie w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog". Rozpoczną się o godz. 12. Skład delegacji z Dobrzenia jeszcze nie jest ustalony. Od momentu ogłoszenia decyzji o zakończeniu strajku strony obowiązuje cisza mediacyjna.

Radość i nadzieja na sali GOK w Dobrzeniu Wielkim. Co się stanie jeśli rozmowy w Warszawie nie przyniosą żadnego efektu?

- Nie wybiegamy w przyszłość. Jedziemy do Warszawy. Prosiliśmy o rozmowę i ten nasz postulat został spełniony - powiedział „Gościowi Opolskiemu” Rafał Kampa, lider protestacyjnego komitetu „Tak dla samorządności”.

- Jestem szczęśliwa, że doszło do tego. Od początku walczyłam o całą naszą gminę, uczestniczyłam we wszystkich manifestacjach. W czasie głodówki dwa razy zabierali mnie do szpitala, ale wracałam. Schudłam sześć kilo, ale to nic. Czuję się zwycięzcą - powiedziała nam Małgorzata Nalewaja, 75-letnia, najstarsza z uczestników głodówki.