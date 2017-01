Rybnik nie chce smogu

W piątek, 13 grudnia, punktualnie o godzinie 13.13 na rybnickim rynku spotkało się kilkadziesiąt osób w różnym wieku. Rybniczanie założyli maski przeciwpyłowe i zaprotestowali przeciw smogowi.

Potem ustawili się do wspólnego zdjęcia. Fotografia trafi na bilbord, który zawiśnie na Alei Niepodległości w Warszawie, w pobliżu Ministerstwa Środowiska. To akcja stowarzyszenia Forum Obywateli Rybnika, które chce w ten sposób zwrócić uwagę na problem smogu.

- Chcemy, żeby nas zauważono tam, w centrali. Bo tego problemu nie da się rozwiązać na poziomie samorządów. Muszą się tym zająć władze ogólnopolskie, czyli rząd. My ze swojej strony deklarujemy, że będziemy uświadamiali ludzi, dlaczego ten problem jest taki ważny. Traktujemy tę akcję jako nową godzinę zero. Wielokrotnie mówiliśmy na ten temat. Od dzisiaj będziemy mówić o tym permanentnie - mówi Zbigniew Chwastek, przewodniczący FOR.

Baner z rybniczanami w maskach zawiśnie w Warszawie na początku lutego. - Mamy podpisaną umowę na dwa tygodnie, za wszystko płacimy z własnych składek – deklaruje Zbigniew Chwastek.

Na szczeblu lokalnym można, a nawet trzeba działać. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt uchwały antysmogowej. Według tych zapisów, już od września w regionie ma obowiązywać zakaz stosowania paliw złej jakości, czyli m.in. mułów i mokrego drewna.