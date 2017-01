Palestyński przywódca przekazał papieżowi starożytną ikonę z obliczem Jezusa

Franciszek przywitał swego gościa po hiszpańsku, wyrażając radość z jego przybycia. Mahmudowi Abbasowi towarzyszyła delegacja około 10-15 osób. Jeden z przybyłych poinformował też papieża, że jest żonaty z Argentynką.

W centrum wizyty znalazł się proces pokojowy na Bliskim Wschodzie. W czasie spotkania wyrażono nadzieję na wznowienie bezpośrednich negocjacji między Izraelczykami a Palestyńczykami, tak by doprowadzić do położenia kresu przemocy, która powoduje nie dające się zaakceptować cierpienia ludności cywilnej, oraz do osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego porozumienia. Wyrażono jednocześnie nadzieję, że przy wsparciu wspólnoty międzynarodowej podejmie się działania budujące wzajemne zaufanie i przyczyniające się do podjęcia odważnych decyzji na rzecz pokoju. Wskazano zarazem na konieczność ochrony miejsc świętych dla wyznawców wszystkich trzech religii. Zwrócono też szczególną uwagę na inne konflikty doświadczające Bliski Wschód.

W czasie wizyty prezydenta Abbasa w Watykanie mówiono też o dobrych relacjach wzajemnych. Wyrazem tego jest podpisany przed dwoma laty układ podstawowy, określający zasadnicze aspekty życia i działalności Kościoła w społeczeństwie palestyńskim. W tym kontekście przypomniano znaczący wkład katolików na rzecz promocji godności ludzkiej i ich pomoc najbardziej potrzebującym, szczególnie gdy chodzi o edukację, służbę zdrowia i ośrodki opiekuńcze. Dowodem tych dobrych relacji było otwarcie przez prezydenta Abbasa, zaraz po audiencji u Ojca Świętego, palestyńskiej ambasady przy Stolicy Apostolskiej.

Palestyński przywódca przekazał Ojcu Świętemu starożytną ikonę z obliczem Jezusa, kamień z Golgoty pobrany z kościoła Grobu Świętego w Jerozolimie, DVD z dokumentacją w sprawie trwającej restrukturyzacji bazyliki Narodzenia Pańskiego, książkę zatytułowaną „Palestyna a Stolica Apostolska” o stosunkach dyplomatycznych między obu krajami oraz złotą ikonę Świętej Rodziny.

Natomiast papież przekazał prezydentowi Palestyny medal pamiątkowy Roku Jubileuszowego oraz swoje dwa dokumenty w języku arabskim: encyklikę Laudato si’ oraz adhortację Amoris laetitia. Dzisiejsze spotkanie łączy się z otwarciem ambasady palestyńskiej przy Stolicy Apostolskiej. Znajduje się ona przy Via di Porta Angelica, w pobliżu placu św. Piotra.