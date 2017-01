Rząd Niemiec chce umocnić bardzo dobre relacje z Polską

Odpowiadając na pytanie dziennikarza PAP, nie potwierdził terminu wizyty kanclerz Angeli Merkel w Warszawie. "Terminy podróży kanclerz podajemy zawsze w piątki na następny tydzień. W tym przypadku będzie tak samo" - zapewnił.

Rzecznik prasowy PiS Beata Mazurek potwierdziła w niedzielę, że Merkel przyjedzie do Polski na zaproszenie premier Beaty Szydło. "Gazeta Wyborcza" podała wcześniej, że do wizyty dojdzie 7 lutego. Źródła dyplomatyczne w Berlinie potwierdziły PAP przygotowania do wizyty, nie precyzując jednak terminu.

"Za najważniejsze zadanie uważamy to, by nie tylko zachować, lecz także umacniać bardzo dobre i bliskie relacje z Polską, które wykrystalizowały się w minionych latach i które ze względu na naszą wspólna przeszłość nie są bynajmniej oczywistością" - powiedział Seibert. "To jest motto naszej polityki wobec Polski" - podkreślił.

Jak zastrzegł, Niemcy i Polska są członkami Unii Europejskiej, która jest "wspólnotą wartości". "Należy o tym czasami przypominać" - zauważył. Seibert przypomniał, że Komisja Europejska "wdrożyła proces dialogu z rządem polskim" i że działa także Komisja Wenecka.

"Mówiliśmy tutaj (na konferencjach prasowych), że rząd z uwagą i troską śledzi przebieg wydarzeń w parlamencie polskim. Przyjęliśmy do wiadomości zapowiedź polskiego rządu, że dotychczasowe zasady dostępu mediów do Sejmu będą nadal obowiązywać i nie zostaną ograniczone. Jest to zgodne z naszym rozumieniem wolności prasy jako centralnej demokratycznej wartości" - wyjaśnił rzecznik Angeli Merkel.

Seibert zwrócił uwagę, że to Komisja Europejska jako strażniczka traktatów prowadzi rozmowy z polskim rządem "tam, gdzie może być to konieczne".

Rzecznik powtórzył, że kontynuacja bliskiej i pełnej sukcesów współpracy z Polską jest dla rządu "celem o wielkim znaczeniu". "W kontaktach z Polską jesteśmy zawsze świadomi bolesnej historii obu krajów; wiemy równocześnie, że jesteśmy częścią europejskiego obszaru prawa, a wolność mediów jest jego ważnym elementem" - podsumował Seibert.

W wywiadzie dla Radia Szczecin prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział wcześniej: "Będę musiał powiedzieć kanclerz, że Niemcy powinni się zdecydować co do charakteru stosunków z Polską, bo nie można naraz Polski atakować, od czci i wiary odsądzać, i jednocześnie liczyć na to, że te stosunki będą dobre".