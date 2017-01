Generał dominikanów: W pustych klasztorach przyjmiemy uchodźców

- Sprawa uchodźców dotyczy nie tylko „innych”. Wszystkie osoby przeżywające trudności dzielą z nami wspólny los - stwierdził francuski dominikanin. Za normalne uznał oddanie do dyspozycji uchodźców opustoszałych klasztorów.



Dał przykład klasztoru w Pizie we Włoszech, który miał być sprzedany, ale w obecnej sytuacji został przekazany stowarzyszeniu, które zajmuje się przyjęciem uchodźców, bo - jak zaznaczył - „nasi bracia nie posiadają do tego odpowiednich kompetencji”.



Zdaniem o. Cadoré oprócz udzielania bezpośredniej pomocy, trzeba uczestniczyć w dyskusji politycznej, mającej na celu wypracowanie kompetentnej polityki wobec uchodźców.



Generał dominikanów przedstawił także program rozpoczętego dzisiaj międzynarodowego kongresu „Posłani, by głosić Ewangelię”, zamykającego obchody 800-lecia Zakonu Kaznodziejskiego. Odbywa się on na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza (Angelicum) w Rzymie i potrwa do 21 stycznia z udziałem ponad 600 osób z całego świata: osób konsekrowanych i świeckich. Tego dnia papież Franciszek odprawi kończącą kongres i jubileusz Mszę św. w bazylice św. Jana na Lateranie.