Rozpoczęły się rozmowy pokojowe w sprawie Syrii

Delegacje spotkały się tylko na sesji otwierającej rokowania - poinformowały źródła rebelianckie, na które powołuje się agencja Reutera.

Rzecznik rebeliantów, cytowany przez AFP, powiedział, że "na pierwszej sesji negocjacji nie spotkamy się twarzą w twarz (z przedstawicielami władz Syrii - PAP), ponieważ rząd do tej pory nie przestrzega tego, do czego zobowiązywał się od 30 grudnia".

Odbywające się pod auspicjami Rosji, Turcji i Iranu rozmowy toczą się w luksusowym hotelu Rixos. Kraje te doprowadziły do rozejmu w Syrii, który utrzymuje się od 30 grudnia.

Jak pisze agencja TASS, główne problemy, które będą musiały rozwiązać delegacje, przede wszystkim syryjskiego rządu i zbrojnej opozycji, to utrwalenie zawieszenia broni i doprowadzenie do dalszego postępu w negocjacjach politycznych mających na celu doprowadzenie do konsultacji w Genewie 8 lutego.

Na rozmowy w Astanie został zaproszony specjalny przedstawiciel ONZ ds. Syrii Staffan de Mistura. Planuje on przeprowadzenie odrębnych rozmów pokojowych w Genewie.

29 grudnia 2016 roku doszło do wstępnego porozumienia w sprawie zawieszenia broni między siłami reżimu prezydenta Syrii Baszara el-Asada a zbrojną opozycją. Mimo przypadków naruszeń, rozejm ten pozwolił przygotować rozmowy w Astanie.