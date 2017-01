Jubileusz otwiera zainaugurowane w poniedziałek 23 stycznia triduum, które potrwa do środy. W 1617 roku właśnie 25 stycznia, w święto Nawrócenia św. Pawła, św. Wincenty wygłosił kazanie o spowiedzi generalnej. To wydarzenie stanęło u podstaw wszystkich dzieł, jakie zrodziły się z jego duchowości.

Bp Damian Muskus, który przewodniczył pierwszej z jubileuszowych Eucharystii, przypomniał, że zanim do tego doszło, Wincenty przebył długą duchową drogę.

- Skoncentrowany na sobie i realizacji swoich celów, jako młody kapłan szukał przede wszystkim możliwości rozwoju siebie i społecznego awansu. Ufny we własne możliwości i ludzkie siły, popadł w poważny kryzys - opowiadał w kościele misjonarzy na krakowskim Stradomiu bp Muskus.

- Bóg na szczęście postawił na jego drodze ludzi, dzięki którym doświadczył przebudzenia i mógł odkryć wielkość kapłańskiego powołania i jego prawdziwy, skoncentrowany na Chrystusie wymiar - mówił o przyszłym świętym biskup. - Odkrył Jezusa w ubogich i wygłosił historyczne kazanie.

W homilii bp Damian Muskus nawiązał także do troski św. Wincentego o odpowiednią formację duchownych. - Potrzeba kapłanów, którzy będą nie tylko intelektualnie przygotowani - choć to jest dzisiaj bardzo ważne - ale którzy nade wszystko pozwolą, by Bóg wypełniał ich serca bez reszty, czyniąc zdolnymi do służby, przekraczającej ludzkie ograniczenia i rutynę - zaznaczył.

W kolejnych dniach w triduum wezmą udział m.in. bp Paweł Socha (we wtorek 24 stycznia o godz. 18 będzie on przewodniczył Mszy św. z udzieleniem święceń diakonatu) oraz abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, który w środę 25 stycznia - również o godz. 18 - będzie się modlił w intencji Rodziny Wincentyńskiej. Na 19.30 zaplanowano tego dnia koncert Chóru Mariańskiego pod dyrekcją Jana Rybarskiego.

Wszystkie uroczystości odbędą się w kościele misjonarzy w Krakowie przy ul. Stradomskiej 4.