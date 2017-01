W Boliwii zginęła wolontariuszka

Jak czytamy na fanpage'u Wolontariatu Misyjnego "Salvator" na portalu Facebook, do zdarzenia doszło 24 stycznia.

"Kochani! Z bólem serca pragniemy wszystkich Was zawiadomić o ogromnej tragedii, która wydarzyła się na naszej placówce wolontariackiej w Boliwii. 24 stycznia, nad ranem polskiego czasu, miał miejsce napad na ochronkę dla dzieci w Cochabambie, gdzie przebywały Helena Kmieć i Anita Szuwald. Podczas zdarzenia napastnik ugodził nożem Helenkę. Pomimo prób ratowania życia, zmarła" - czytamy.

Wolontariusze, duszpasterze oraz sympatycy WMS zaznaczają w komunikacie, że w tym momencie wszelkie słowa są niewystarczające, a to, co się wydarzyło zawierzają Panu Bogu. - "Bardzo prosimy Was o modlitwę za Helenkę, Jej pogrążoną w bólu Rodzinę, Chłopaka i Bliskich, a także za całą naszą Wspólnotę WMS. Niech dobry Bóg będzie dla Helenki nagrodą, a dla nas pocieszeniem. Życie naszej Przyjaciółki było, jest i będzie inspiracją do świadczenia o Bogu i oddawaniu Mu się bez reszty. Helenka pozostanie dla nas niedoścignionym wzorem radosnej, pokornej, bezgranicznej służby Jezusowi i ludziom. Dzięki Niej wiemy, że prawdziwie święci ludzie żyją bardzo blisko nas" - czytamy w dalszej części oświadczenia.

W komunikacie jest również prośba o modlitwę za współtowarzyszkę na placówce misyjnej - Anitę, "której cierpienie jest teraz trudne do wyobrażenia. Ufajmy w Boże miłosierdzie i jego uzdrawiającą moc. Całą miłość i życzliwość wobec Anity i Heleny zamieńmy teraz w gorliwą modlitwę".

Z całą redakcją dołączamy się do prośby Wolontariatu Misyjnego "Salvator".