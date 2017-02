Trzeba wychować serca do nadziei w zmartwychwstanie

O potrzebie wychowywania naszych serc do nadziei w zmartwychwstanie mówił dziś papież Franciszek podczas audiencji ogólnej. W swojej katechezie Ojciec Święty komentował fragment z Pierwszego Listu do Tesaloniczan.

Franciszek przypomniał, że tekst ten jest najstarszym pismem Nowego Testamentu. Ukazuje entuzjazm i radość z jaką młoda wspólnota w Salonikach celebruje zmartwychwstanie Pana Jezusa. Jej trudnością było nie tyle uznanie zmartwychwstania Jezusa, ile uwierzenie w zmartwychwstanie umarłych. Dlatego zdaniem papieża tekst ten jest wyjątkowo aktualny, gdyż w obliczu zbliżania się naszej śmierci czy też zgonu kogoś bliskiego czujemy, że nasza wiara poddawana jest próbie.





play stop Jeśli nie slyszysz radia spróbuj inny strumień lub zewnętrzny player

play stop Jeśli nie slyszysz radia spróbuj inny strumień lub zewnętrzny player

TŁUMACZENIE:„Paweł w obliczu lęków i niepewności wspólnoty zachęcał, by trzymać się nadziei, wkładając na głowę jak hełm, zwłaszcza w najtrudniejszych doświadczeniach i chwilach naszego życia ‘nadzieję zbawienia’. Hełm. To jest właśnie nadzieja chrześcijańska.”Charakteryzując nadzieję chrześcijańską Franciszek wskazał, że jest ona oczekiwaniem na coś, co już zostało dokonane, i co na pewno dokona się dla każdego z nas.TŁUMACZENIE:„Żywienie nadziei oznacza zatem nauczenie się życia w oczekiwaniu. Oznacza to serce pokorne, ubogie. Tylko ubogi potrafi oczekiwać. Kto jest już pełen siebie i swoich posiadłości, nie potrafi pokładać swojej ufności w nikim oprócz siebie.”Ojciec Święty zachęcał, byśmy prosili Pana, aby wychował nasze serce do nadziei w zmartwychwstanie, abyśmy mogli się nauczyć życia w pewnym oczekiwaniu spotkania z Nim, razem ze wszystkimi naszymi bliskimi.

Franciszek zaapelował także do pielgrzymów polskich o otoczenie modlitwą zakonnic i zakonników obchodzących jutro Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.





play stop Jeśli nie slyszysz radia spróbuj inny strumień lub zewnętrzny player

TŁUMACZENIE:„Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. [oklaski] Jutro w święto Ofiarowania Pańskiego będziemy obchodzili Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Waszej modlitwie polecam kapłanów, siostry i braci ze zgromadzeń zakonnych czynnych i kontemplacyjnych. Niech ich życie poświęcone Bogu i charyzmatyczna posługa przynoszą obity owoc dla dobra wiernych i ewangelizacyjnej misji Kościoła. Wam tu obecnym i waszym bliskim z serca błogosławię.”W dzisiejszej audiencji udział wzięli m.in. pielgrzymi z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Michalczowej w diec. tarnowskiej; grupa pielgrzymów z Zespołu Szkół Katolickich w Tczewie oraz z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej.W sumie w auli Pawła VI w Watykanie zgromadziło się około 6 tys. wiernych z całego świata.