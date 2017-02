UNICEF: 7,5 mln dzieci na świecie umiera z głodu

UNICEF alarmuje, że 7,5 mln dzieci z 48 krajów świata stoi w obliczu ciężkiego ostrego niedożywienia. W Jemenie, Nigerii, Sudanie Południowym i Somalii odnotowano 4. stopień - w 5-stopniowej skali - zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego. Ostatni stopień oznacza klęskę głodu. "Już dawno nie zetknęliśmy się z taką katastrofą. Dzieci umierają na naszych oczach. Nie możemy się temu biernie przyglądać, musimy działać teraz!" - przekonuje dyrektor generalny UNICEF Polska Marek Krupiński.

W Jemenie z powodu niedożywienia cierpi niemal 2,2 mln dzieci. Wymagają natychmiastowej pomocy. Co najmniej 462 tys. dzieci cierpi z powodu ciężkiego ostrego niedożywienia. W porównaniu do 2014 r. to wzrost o niemal 200 proc. Sytuacja dzieci w tym najuboższym kraju na Bliskim Wschodzie jeszcze nigdy nie była tak tragiczna jak obecnie - ocenia UNICEF. Przemoc i konflikt zaprzepaściły znaczący postęp w poprawie stanu zdrowia dzieci, który miał miejsce w ostatniej dekadzie.

Na skutek konfliktu w Nigerii ucierpiało 4,4 mln dzieci, które teraz potrzebują pomocy humanitarnej. Wśród nich aż 450 tys. cierpi z powodu głodu. Przez brak pożywienia dzieci mają osłabiony układ odpornościowy, przez co wzrosło zagrożenie chorobami zakaźnymi. W 2016 r. UNICEF zidentyfikował 25 tys. przypadków zachorowań na odrę wśród dzieci w Nigerii. Najbardziej zagrożone są północnowschodnie regiony kraju (Adamawa, Borno, Yobe).

W Sudanie Południowym na skutek konfliktu pięciokrotnie wzrosła liczba osób zagrożonych niedożywieniem (z 1 mln do 5 mln osób). Ponadto 200 tys. osób musiało opuścić swoje domy. Jak alarmuje UNICEF, w ciągu ostatnich 3 lat liczba przypadków ciężkiego ostrego niedożywienia wśród dzieci poniżej 5. roku życia wzrosła o ponad 150 proc. Głód zagraża życiu 362 tys. dzieci.

W Somalii trwa kryzys humanitarny. Liczba dzieci narażonych na niedożywienie w tym kraju osiągnie w tym roku 850 tys. - prognozuje UNICEF. Wśród nich 150 tys. najmłodszych cierpi z powodu ciężkiego ostrego niedożywienia. Ponadto 3,2 mln ludzi nie ma dostępu do czystej wody i sanitariatów. Susza, która dotknęła Somalię, jest jedną z najgorszych w ostatnich latach.

"W UNICEF robimy, co w naszej mocy, aby ratować życie najmłodszych. Potrafimy leczyć niedożywienie, ale niestety brakuje środków. Liczymy na pomoc darczyńców z Polski - ludzi dobrej woli" - apeluje Krupiński. Saszetka pasty terapeutycznej stosowanej w leczeniu niedożywienia kosztuje zaledwie 1,70 zł. Wystarczą 3 saszetki dziennie przyjmowane przez tydzień, aby dziecko szybko przybrało na wadze 1 kg. Jest to najtańsza i najprostsza terapia leczenia niedożywienia. Nie wymaga hospitalizacji i może być stosowana w domu. W 2017 r. UNICEF chce objąć leczeniem 3,1 mln dzieci cierpiących z powodu ciężkiego ostrego niedożywienia.

Na stronie www.unicef.pl/afryka UNICEF Polska prowadzi zbiórkę środków na pomoc w leczeniu niedożywienia dla dzieci w Afryce Wschodniej i Południowej. Zbiórka potrwa do końca marca 2017 r.