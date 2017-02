Trump: Przywrócimy zakaz wjazdu

Biały Dom już w piątek oświadczył, że podejmie działania prawne wobec decyzji sędziego federalnego w Seattle, który czasowo zablokował wykonywanie prezydenckiego dekretu dotyczącego zakazu wjazdu do USA obywateli siedmiu państw z muzułmańską większością. Zakazem tym objęto obywateli Iranu, Iraku, Syrii, Sudanu, Libii, Somalii i Jemenu.

Decyzję sędziego Jamesa Robarta ostro skrytykował w sobotę Donald Trump. "Opinia tak zwanego sędziego, która w gruncie rzeczy odbiera naszemu państwu możliwość egzekwowania prawa, jest absurdalna i zostanie unieważniona" - napisał na Twitterze. "Do czego to doszło w naszym kraju, jeśli sędzia może wstrzymać zakaz wjazdu (do USA), przez co wszyscy, nawet ci z wrogimi zamiarami, mogą przybyć do Stanów Zjednoczonych?" - napisał w kolejnym komentarzu.

Departament Stanu USA poinformował wcześniej, że w następstwie wstrzymania dekretu zawiesza tymczasowe unieważnienie wiz dla obcokrajowców z siedmiu zamieszkiwanych głównie przez muzułmanów krajów.

Amerykańska dyplomacja sprecyzowała, że ok. 60 tys. obywateli tych państw miało "tymczasowo cofnięte" wizy w myśl dekretu prezydenta sprzed tygodnia. "Cofnęliśmy tymczasowe unieważnienie wiz wywołane przez prezydencki dekret numer 13769. Osoby posiadające wizy, które nie zostały fizycznie anulowane, mogą teraz podróżować, jeśli wiza jest ważna" - wyjaśniła rzeczniczka Departamentu Stanu. Oznacza to, że podróżni z ważnymi wizami będą wpuszczani na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Rzeczniczka ministerstwa bezpieczeństwa narodowego przekazała, że kontrole podróżnych zostaną przywrócone zgodnie ze standardowymi procedurami. Resort oświadczył też, że nie będzie już żądał od linii lotniczych, by uniemożliwiały wejście na pokład samolotów do USA osobom, których mógł dotyczyć zakaz wydany przez Trumpa 27 stycznia.

Motywowany kwestiami bezpieczeństwa i walką z terroryzmem dekret wydany przez Trumpa zawieszał do odwołania przyjmowanie uchodźców z Syrii, a uchodźców z innych krajów - na 120 dni. W tym czasie władze USA mają sprawdzić, z których krajów uchodźcy stanowią najmniejsze ryzyko. Dekret przewiduje także wstrzymanie przez 90 dni wydawania amerykańskich wiz obywatelom krajów muzułmańskich mających problemy z terroryzmem.