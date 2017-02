USA-Meksyk: Zacieśnienie współpracy mimo planowanego muru

Burmistrz San Diego Republikanin Kevin Faulconer i burmistrz Tijuany Manuel Gastelum nie wspomnieli na wspólnej konferencji prasowej o planach Trumpa, ale ich zaniepokojenie narastającym napięciem między USA i Meksykiem oraz potencjalnym wpływem tego napięcia gospodarkę, było widoczne.

"Nie możemy kontrolować tego co dzieje się poza naszymi miastami, ale wiemy jedno: będziemy kontynuować współpracę, przyjaźń i działania mające na celu pomyślność naszych mieszkańców" - powiedział Faulconer.

Burmistrz Tijuany Manuel Gastelum wskazał na osiągnięty już postęp w dwustronnych kontaktach i zapowiedział dalsze ich zacieśnianie. "Musimy iść za ciosem wobec niektórych spraw, które wydarzyły się poza naszymi miastami" - powiedział Gastelum.

Faulconer, który wymieniany jest jako potencjalny kandydat na gubernatora Kalifornii w wyborach w 2018 r., w przeszłości, w okresie prawyborów, kilkakrotnie nie zgadzał się z Trumpem, mimo, że obaj należą do tej samej partii. Po tym jak Trump podpisał dekret o budowie liczącego prawie 3 tys. km muru na granicy z Meksykiem, powiedział, że "już mamy pewną i bezpieczną granicę".

Rejon San Diego i Tijuany zamieszkany jest przez ok. 5 mln osób. Do połowy lat 90. ub. wieku był głównym korytarzem nielegalnej imigracji do USA. Obecnie wiedzie on przez Arizonę.