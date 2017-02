Spotkanie Merkel i Szydło

Polska i Niemcy to ważne dwa kraje, które ze sobą współpracują; zależy nam na tym, żeby partnerska współpraca jeszcze się pogłębiała - powiedziała premier Szydło po wtorkowym spotkaniu z kanclerz Niemiec Angelą Merkel w Warszawie.

Szydło zaznaczyła, że wizyta w Polsce kanclerz Niemiec jest traktowana jako dopełnienie ubiegłorocznych obchodów 25-lecia traktatu o dobrym sąsiedztwie.

"Polska i Niemcy to ważni partnerzy. Mamy wiele wspólnych, bilateralnych relacji, zarówno gospodarczych, jak i związanych z bezpieczeństwem. Mamy wiele wspólnych tematów, które realizujemy na płaszczyźnie europejskiej. Realizujemy wspólnie również projekty humanitarne. To pokazuje, że Polska i Niemcy to ważne dwa kraje, które ze sobą współpracują. Jesteśmy sąsiadami. Zależy nam na tym, żeby ta partnerska współpraca jeszcze się pogłębiała" - podkreśliła premier Szydło.

Premier podkreśliła, że Polska i Niemcy to dwa kraje w UE, które mają ogromną rolę do spełnienia przy zmianach, które następują w Unii Europejskiej. "Jestem przekonana, że dobre partnerstwo Polski i Niemiec jest konieczne dla powodzenia projektu europejskiego" - zaznaczyła szefowa polskiego rządu.

Zapowiedziała, że będzie kontynuowała rozmowy z kanclerz Niemiec jeszcze we wtorek m.in. na temat reformy UE, wizji Polski i Niemiec dotyczących przyszłości UE. Wśród tematów rozmowy Szydło wymieniła też kryzys migracyjny, wspólny rynek, politykę obronną, wszystkich elementów wiążących się ze zmianami, które będą następowały w UE.

Polska premier podziękowała Merkel za zaangażowanie Niemiec w realizację postanowień szczytu warszawskiego NATO. "Wzmocnienie wschodniej flanki NATO jest niezmiernie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego regionu Europy ale też z punktu widzenia bezpieczeństwa globalnego" - powiedziała Szydło.

Podczas rozmowy z kanclerz Niemiec Angelą Merkel podkreśliłam, że realizacja inwestycji Nord Stream2 jest dla Polski nie do zaakceptowania - oświadczyła premier Beata Szydło po spotkaniu w Warszawie szefowych rządów obu państw. "Podkreśliłam w naszej rozmowie, że dla Polski nie do zaakceptowania jest realizacja inwestycji Nord Stream2. Podkreśliłam, że Polska jest otwarta na to, żeby rozmawiać o ambitnej europejskiej polityce klimatycznej, ale z uwzględnieniem tego miksu energetycznego, który dla każdego kraju jest jak najbardziej odpowiadający" - powiedziała premier Polski na wspólnej z niemiecką kanclerz konferencji prasowej, zorganizowanej po ich spotkaniu w Warszawie.

Współpraca Polski i Niemiec opiera się na trzech filarach - na kooperacji politycznej, gospodarczej i współpracy na szczeblu społeczeństw obywatelskich - powiedziała we wtorek kanclerz Niemiec Angela Merkel po spotkaniu z premier Beatą Szydło w Warszawie.

"Nasza kooperacja opiera się na trzech filarach, (to) kooperacja polityczna, zarówno na szczeblu bilateralnym, jak i również innym. To jest również ścisła kooperacja gospodarcza, oraz współpraca na szczeblu społeczeństw obywatelskich" - powiedziała kanclerz Merkel.

Podziękowała też szefowej polskiego rządu za przyjazne przyjęcie, zaproszenie do Warszawy oraz chęć kontynuacji współpracy dwustronnej.

Kanclerz Niemiec podkreśliła, że jej rozmowy z Szydło dotyczyły m.in. tego, co możemy wspólnie zrobić w Unii Europejskiej, a także o ochrony klimatu.

Cieszę się, że dyskusja, którą prowadzi Polska z Komisją Wenecką i Komisją Europejską na temat procedury ochrony praworządności, jest konstruktywna - mówiła we wtorek w Warszawie kanclerz Niemiec Angela Merkel po spotkaniu z premier Beatą Szydło.

Kanclerz Niemiec poinformowała, że w trakcie spotkania z premier Beatą Szydło poruszony został także temat rozmów, które Polska prowadzi z Komisją Europejską i Komisją Wenecką, dotyczących procedury ochrony praworządności.

"Osobiście chciałabym jeszcze powiedzieć, że jako młoda osoba zawsze z dużą uwagą śledziłam to, co się działo w Polsce - 'Solidarność' również odcisnęła piętno na moim życiu" - mówiła kanclerz Niemiec.

Jak oceniła, bez "Solidarności" tak szybko nie nastąpiłoby być może ani zjednoczenie Europy, ani koniec zimnej wojny, ani zjednoczenie Niemiec. "Stąd wiemy jak ważne są pluralistyczne społeczeństwa, niezależne media i wymiar sprawiedliwości, ponieważ tego wcześniej nie było i dlatego ucieszyłam się bardzo, że Polska zamierza odpowiedzieć na pytania Komisji Weneckiej i Komisji Europejskiej" - powiedziała Merkel. "Cieszę się, że ta dyskusja jest bardzo konstruktywna" - dodała.

Każde państwo UE powinno mieć możliwość podejmowania współpracy na jakimś nowym polu, nie mogą jednak powstawać jakieś ekskluzywne kluby - powiedziała we wtorek w Warszawie kanclerz Niemiec Angela Merkel.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, kanclerz zwróciła uwagę, że nie wszystkie państwa UE są w strefie euro lub w strefie Schengen. "Traktaty przewidują scenariusz wzmocnionej współpracy. (...) Każde państwo członkowskie powinno mieć możliwość podejmowania współpracy na jakimś nowym polu" - podkreśliła Merkel. "Być może jakieś państwo powie, że teraz tego nie chce, ale nie może tak być, że są jakieś ekskluzywne kluby, do których inni nie mogą się dołączyć" - dodała kanclerz Niemiec.