Jak ewangelizować muzułmanów?

Kościół we Francji powraca do refleksji nad ewangelizacją muzułmanów. W ubiegły weekend w Lyonie odbyło się poświęcone tej tematyce forum duszpasterskie pod hasłem Jezus Mesjaszem.

Uczestniczyli w nim zarówno konwertyci z islamu, jak i osoby, które mają doświadczenie ewangelizacji w środowisku muzułmańskim. Zwrócono uwagę na potrzebę odpowiedniego przygotowania chrześcijan, którzy na co dzień mają kontakt z islamem. Dzielono się nawróceniami, a także doświadczeniami z przyjmowania mahometan, którzy zgłaszają się do Kościoła. Mówiono też o różnicach między islamem i wiarą chrześcijańską.

Dwudniowa inicjatywa wzbudziła żywe oburzenie w środowisku muzułmańskim. Rektor wielkiego meczetu w Lyonie zarzucił wręcz Kościołowi powrót do epoki krucjat. Kard. Philippe Barbarin odmówił komentarza w tej sprawie. Jednakże jego delegat ds. dialogu międzyreligijnego w archidiecezji lyońskiej zaznaczył, że dzielenie się własną wiarą to nie żaden skandal. „Musimy wiedzieć, jak przyjmować katechumenów przychodzących z islamu czy skądinąd” – powiedział ks. Christian Delorme. Zapewnił on również, że Kościół nie opiera swego duszpasterstwa na oczernianiu islamu. Zastrzegł jedynie, że można by się zastanowić nad metodologią samego forum. Radykalne przeciwstawianie prawdy chrześcijańskiej doktrynie muzułmańskiej może bowiem doprowadzić do naruszenia zgodnego współistnienia chrześcijan i muzułmanów w Lyonie.