Kraków i Katowice gospodarzami Kongresu Miast Kreatywnych

O wyborze Krakowa i Katowic jako miejsc, gdzie odbędzie się Kongres Miast Kreatywnych poinformowali przedstawiciele władz obu miast w środę w Warszawie. Kongres, który zaplanowano na początku czerwca 2018 r., ma m.in. podkreślić znaczenie wiedzy i kreatywności jako siły napędowej rozwoju współczesnych miast.

"Władze i mieszkańcy miast widzą w kulturze istotny element rozwojowy i istotny element dający możliwość podniesienia jakości życia mieszkańców danych miast. Dlaczego? Miasto skupia przede wszystkim tych, którzy myślą w sposób kreatywny i innowacyjny, bo oni zapewniają rozwój, oni widzą perspektywę dla miasta szukając nowych rozwiązań np. dotyczących połącznia potrzeb modernizacji miasta z zachowaniem dziedzictwa historycznego" - tłumaczył sekretarz generalny polskiego Komitetu ds. UNESCO Sławomir Ratajski, którzy przedstawił ideę Sieci Miast Kreatywnych.

W przyszłorocznym kongresie weźmie udział ok. 450 delegatów z prawie 200 miast świata. Podczas tygodniowego pobytu w Polsce będą uczestniczyć w obradach dotyczących strategii rozwoju Sieci Miast Kreatywnych, a także w spotkaniach poświęconych takim dziedzinom kultury jak m.in. literatura, muzyka, film, sztuki wizualne, rzemiosło i sztuka ludowa.

"To są eksperci, naukowcy, samorządowcy, prezydenci miast, innowatorzy, którzy będą wymieniać się swoimi projektami +cross-sektorowymi+, będą zapraszać inne miasta do współpracy, do współtworzenia ważnych międzynarodowych innowacyjnych projektów, ale też będą prezentować swoje działania, dobre praktyki i swoje narzędzia do mierzenia wpływu kultury innowacyjności na rozwój miast" - mówił Robert Piaskowski, wicedyrektor ds. programowych Krakowskiego Biura Festiwalowego. Dodał, że do tej pory coroczne kongresy miały miejsce m.in. w Chengdu w Chinach, Kanazawie w Japonii, Oestersund w Szwecji.

Organizatorzy kongresu, który odbędzie się - jak mówili - w "Krakowicach", podkreślili też, że termin spotkania jest nieprzypadkowy, ponieważ w czerwcu 2018 r. w obu miastach planowane są takie wydarzenia kulturalne jak Festiwal Miłosza oraz Festiwal Muzyki Świata Ogrody Dźwięków. Pierwsza wizyta przedstawicieli sieci, która zbada możliwości obu miast organizacji kongresu, odbędzie się w październiku br.

W Polsce pierwszym Miastem Kreatywnym został Kraków, który w 2013 r. uzyskał tytuł Miasta Literatury UNESCO. Do sieci dołączyły w 2015 r. Katowice, które otrzymały tytuł Miasta Muzyki UNESCO. Przedstawiciele władz obu miast zapewniają, że położone w bliskim sąsiedztwie Kraków i Katowice tworzą od wielu lat tworzą jedyny podobny w skali kraju organizm gospodarczy, kulturalny i naukowy oraz wzajemnie zasilający się rynek pracy.

"Miasto Katowice zawsze było utożsamiane z przemysłem ciężkim, z przemysłem wydobywczym, z węglem, a tu nagle Miasto Kreatywne Muzyki wyrosło tuż obok tego węgla i stali (...). Bardzo się cieszę, że mamy tę możliwość razem z miastem Kraków podjąć wyzwanie organizacji +annual meetingu+, bo to jest kolejne wyróżnienie, które świadczy o tym, że warto stawiać na kulturę, że warto współpracować" - powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa.

Sieć Miast Kreatywnych (Creative Cities Network) to program UNESCO utworzony w 2004 r. w celu promowania współpracy pomiędzy miastami m.in. poprzez kulturę. UNESCO przyznaje tytuły Miasta Kreatywnego w siedmiu dziedzinach: literatura, muzyka, film, sztuki wizualne, design, rzemiosło i sztuka ludowa oraz gastronomia. Uczestnictwo w tym programie wiąże się z szansą na budowanie wizerunku miast w oparciu o wybrane dziedziny oraz z możliwością tworzenia własnego programu wzmacniania lokalnych środowisk twórczych i wymiany wiedzy między miastami z całego świata.