Abp. Henryk Hoser: Byłem cztery godziny od śmierci

- Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do uratowania mi życia - oświadczył abp Henryk Hoser. W specjalnym przesłaniu z okazji 25-tego Światowego Dnia Chorego skierowanym do słuchaczy Radia Warszawa i widzów diecezjalnej telewizji internetowej Salve TV biskup warszawsko-praski podkreślił, że cierpienie jest drogą do zbawienia. Zaapelował jednocześnie o przywrócenie chorym należnego im miejsca w społeczeństwie.

Nawiązując do przechodzonej malarii powiedział, że stan jego zdrowia był bardzo ciężki. - Według opinii lekarzy miesiąc temu byłem cztery godziny od śmierci - wyznał.



- Odzyskawszy dzisiaj częściowo zdrowie mogę do was przemawiać jako jeden z was, jako ten który doznał bardzo głębokiego cierpienia, trudnej, wręcz śmiertelnej choroby która zostawiła jeszcze swoje ślady - oświadczył abp Hoser.



Powiedział, że doświadczenie minionych tygodni pozwoliły mu w głębszy sposób spojrzeć na tajemnicę ludzkiego cierpienia. - Chrystus odkupił świat przez swoją mękę i śmierć nadając tym samym sens cierpieniu. W związku z tym wszyscy ci, których choroba wyłączyła z normalnego biegu życia powinni szukać sensu swojego trudnego doświadczenia wpatrując się w Jezusa.

Salve TV Przesłanie abp. Henryka Hosera SAC na Światowy Dzień Chorego