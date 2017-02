Abp Hoser wysłannikiem papieża do Medjugorie

– Abp Henryk Hoser cieszy się wielkim zaufaniem Ojca Świętego Franciszka, który wybrał go na swego specjalnego wysłannika do tak ważnej misji, która ma znaczenie międzynarodowe – powiedział ks. Paweł Rytel Andrianik, rzecznik Episkopatu.

Publikujemy treść komunikatu watykańskiego Sekretariatu Stanu:



Nominacja Specjalnego Wysłannika Stolicy Apostolskiej do Medjugorje



Dnia 11 lutego 2017 r. Ojciec Święty zlecił ks. abp. Henrykowi Hoserowi SAC, biskupowi warszawsko-praskiemu udanie się do Medjugorje w charakterze Specjalnego Wysłannika Stolicy Apostolskiej.



Misja ma na celu dokładniejsze poznanie tamtejszej sytuacji duszpasterskiej, a zwłaszcza potrzeb wiernych, którzy tam pielgrzymują, i w oparciu o to zasugerowanie ewentualnych inicjatyw duszpasterskich na przyszłość. Będzie mieć więc ona charakter wyłącznie duszpasterski. Przewiduje się, że ks. abp Hoser, kontynuując posługę biskupa warszawsko-praskiego, zakończy tę zleconą misję latem bieżącego roku.