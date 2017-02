W 75-lecie Armii Krajowej uczczono pamięć jej żołnierzy

Uroczystości upamiętniające przekształcenie Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, do którego doszło 14 lutego 1942 r., odbyły się w Warszawie. Wieńce przed Grobem Nieznanego Żołnierza złożyli m.in. weterani AK, przedstawiciele władz państwowych i harcerze.

"Łączy nas dziś wszystkich wielka wdzięczność za to, co uczynili państwo w latach ostatniej wojny i w latach powojennych" - podkreślił p.o. szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, który przy Grobie Nieznanego Żołnierza - w obecności przedstawicieli władz państwowych, asysty honorowej Wojska Polskiego i mieszkańców stolicy - zwrócił się do weteranów AK.

"Łączy nas wdzięczność wobec pokolenia Armii Krajowej, które przeniosło sztandar niepodległości we współczesne czasy. Łączy nas dzisiaj pamięć o tych, którzy zginęli walcząc z niemieckim i sowieckim okupantem. Łączy nas pamięć w stosunku do tych, którzy w latach powojennych za przynależność do Armii Krajowej płacili najwyższą cenę, często cenę życia. Łączy nas dziś pamięć wobec tych, którzy odeszli na wieczna wartę w ostatnich latach, miesiącach i dniach" - dodał.

Szef Urzędu ds. Kombatantów - przywołując m.in. słowa marszałka Józefa Piłsudskiego - przypomniał też, że cały wysiłek II Rzeczypospolitej służył temu, aby obudzić i rozbudzić ducha narodu. "I to zadanie udało się wyśmienicie. Wychowane zostało pokolenie - pokolenie najpiękniejsze w polskich dziejach, pokolenie żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, które było uosobieniem ducha narodu" - podkreślił Kasprzyk.

"Nie byłoby niepodległej Polski, gdyby nie wy, żołnierze Armii Krajowej. Gdyby nie wy, pokolenie Polskiego Państwa Podziemnego, które nie stawiało pytań +po co?+ i +za ile?+, które nie uważało, że wolność można wykorzystywać dla czyjejś prywaty czy doktryny" - mówił.

W uroczystościach, które odbyły się w niedzielę, udział wzięli weterani Armii Krajowej, powstańcy warszawscy, kombatanci innych polskich formacji wojskowych z lat II wojny światowej, a także przedstawiciele m.in. prezydenta Andrzeja Dudy, premier Beaty Szydło, Sejmu i Senatu, ministerstw, w tym MON i MKiDN, Wojska Polskiego, cywilnych i wojskowych służb specjalnych, Instytutu Pamięci Narodowej. Obecni byli harcerze z głównych organizacji harcerskich, m.in. ZHP i ZHR.

Uroczystość złożenia wieńców poprzedziła msza św. w intencji żołnierzy AK, którą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawił biskup polowy WP gen. bryg. Józef Guzdek. W homilii biskup podkreślił, że utworzenie Armii Krajowej służyło zjednoczeniu Polaków w jednej organizacji wojskowej i oddzieleniu jej od sporów politycznych.

Przed nabożeństwem biskup wręczył prezesowi Światowego Związku Żołnierzy AK prof. Leszkowi Żukowskiemu i jego małżonce Irenie medale Milito pro Christo; przyznawane są za "dawanie świadectwa i zabieganie o to, aby duch Chrystusowy przemieniał duszę narodu oraz kształtował postawy społeczne ludzi polskiej ziemi".

Msza św. w Katedrze Polowej WP i złożenie kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza zakończyły obchody 75-lecia przekształcenia ZWZ w Armię Krajową. Główne uroczystości odbyły się we wtorek. Były to m.in. składanie kwiatów przed pomnikiem gen. Stefana Roweckiego "Grota", pierwszego dowódcy AK, oraz przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego.

Wcześniej w 150 punktach Warszawy związanych z czynem zbrojnym największej formacji Polskiego Państwa Podziemnego zapłonęły znicze pamięci dla żołnierzy AK. Tego samego dnia wieczorem odbył się również koncert dla weteranów w Teatrze Polskim w Warszawie, który wykonał Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Odczytano listy od prezydenta i premier do AK-owców; wręczono też medale "Pro Patria".

Wszystkie uroczystości wspólnie z weteranami AK zorganizował Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Korzenie Armii Krajowej sięgają powstałej w nocy z 26 na 27 września 1939 r. Służby Zwycięstwu Polski, przekształconej następnie w Związek Walki Zbrojnej, a później 14 lutego 1942 r. rozkazem Naczelnego Wodza, gen. Władysława Sikorskiego w Armię Krajową. AK była najlepiej zorganizowaną armią podziemną w okupowanej Europie. Głównym jej zadaniem było prowadzenie oporu zbrojnego przeciwko niemieckiemu okupantowi i przygotowanie ogólnokrajowego powstania.