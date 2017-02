Dla nas to Ojciec

– To są bardzo dobre czasy powiedziałby ks. Franciszek Blachnicki. Im trudniej tym dla chrześcijanina lepiej i więcej okazji do dawania świadectwa wiary – mówiła w Lublinie pani Dorota Sewerym współpracownica założyciela Ruchu Światło-Życie, dziś kandydata na ołtarze.

Wspominając założyciela Ruchu podkreśla też, że niczego nie pragnął dla siebie, tylko dla Boga. Nie przyciągał do swojej osoby tylko do Boga, do Kościoła, nikogo ze sobą nie wiązał. Chciał, żeby ludzie czynili to, czego się podejmują, dla Boga, nie dla człowieka.

Był człowiekiem pokory. Uważał, że to czego dokonał to dar i łaska Boża. Nigdy też nie narzekał. Jeśli przychodziły trudności z ufnością powtarzał „Bóg o tym wie i jeśli zechce przyjdzie z pomocą”. Przyjmował na co dzień Bożą wolę taką, jaką była.

– Było widać, że to człowiek absolutnie poddany woli Bożej, czy chodziło o pogodę, czy o różne ludzkie wypadki. Nie rozumiał na przykład narzekania, że pada deszcz – przecież to dar Boży. Poddanie się woli Bożej przejawiało się w różnych sytuacjach. Np. kiedy został aresztowany nie narzekał, uważał, że Bóg do tego dopuścił by wyprowadzić jakieś dobro.

– W pierwszym liście jaki napisał do nas z więzienia pytał czy odmówiłyśmy już „Magnificat” dziękując za jego aresztowanie. Zawsze tak było, że za wszystko Bogu dziękował, bo Bóg widzi więcej i lepiej niż my. Zawsze zwracał się do Boga w ten sposób: „jeśli zechcesz”. Miał wiarę: „na pewno Pan przyjdzie mi z pomocą. A jeśli to nie jest wola Boża, to ja też tego nie chcę – wspomina pani Dorota.

30 rocznica śmierci ks. Franciszka Blachnickiego będzie obchodzona w Lublinie w archikatedrze 27 lutego.

Program: