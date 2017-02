Watykan zadba o ochronę wizerunku papieża i Stolicy Apostolskiej

Wyjaśniając działania na rzecz ochrony wizerunku Ojca Świętego zaznaczono, że chodzi o to, aby papieskie orędzie docierało do wiernych w formie niewypaczonej, a jego osoba nie była wykorzystywana do celów niezgodnych z misją Biskupa Rzymu. Z tych samych względów Sekretariat Stanu zabezpiecza symbole i godła Stolicy Apostolskiej, za pomocą odpowiednich instrumentów regulacyjnych przewidzianych na poziomie międzynarodowym.

Komunikat Sekretariatu Stanu zapowiada, że w celu uczynienia swych działań bardziej skutecznymi i powstrzymania sytuacji bezprawnych, przeprowadzane będą systematyczne działania kontrolne prowadzące do monitorowania sposobu, w jaki używany jest obraz Ojca Świętego i godło Stolicy Apostolskiej. W razie potrzeby zapowiedziano stosowne interwencje.