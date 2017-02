"Wyślij pączka do Afryki 2017"

Akcja ma na celu pomoc kilkunastu dziełom, które kapucyńscy misjonarze prowadzą w Afryce. Są to między innymi dożywianie osieroconych dzieci w Ndim, Zole, Hang Zoung, Kounang i Kowone, budowa studni głębinowej w Bouar, rozbudowa szkoły katolickiej i państwowej w Ndim, leczenie osób niepełnosprawnych ruchowo z Ndim w klinice w Czadzie czy zakup rowerów dla katechistów w Bocaranga. Realizację projektów zapewni zebranie kwoty 400 tys. zł.



Pomóc można przede wszystkim kupując „wirtualnego pączka” na stronie www.paczek.kapucyni.pl. Równowartość jednego pączka (2 zł) to koszt wyżywienia afrykańskiego dziecka przez dwa dni. Po wejściu na wspomnianą stronę można kupić dowolną ilość takich wirtualnych pączków i w ten sposób wspomóc dożywianie dzieci lub wesprzeć inne projekty koordynowane przez misjonarzy.



Dodatkowo akcja prowadzona jest też w 140 szkołach i przedszkolach oraz 32 parafiach i cukierniach w całej Polsce - cele akcji można zatem wesprzeć kupując prawdziwe pączki. Głównym dniem akcji jest Tłusty Czwartek, ale wpłat będzie można dokonywać przez cały Wielki Post aż do Świąt Wielkanocnych. Numer konta do przelewów tradycyjnych to: 26 1240 4533 1111 0010 5274 9794 (z dopiskiem „Pączek dla Afryki”).



„Zachęcamy do udziału w naszej inicjatywie. To doskonała przestrzeń do tego, by podzielić się dobrem i wesprzeć działania kapucyńskich misjonarzy w Afryce, które budując przede wszystkim struktury szkolnictwa i służby zdrowia, przyczyniają się do rozwoju i polepszenia życia mieszkańców” – powiedział br. Jerzy Steliga, prezes Fundacja „Kapucyni i Misje”.



W Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie pracuje jedenastu polskich misjonarzy kapucynów. Ich działalność często wykracza poza zadania związane z posługą kapłańską. Kapucyni dokarmiają osierocone, niedożywione dzieci, kopią studnie w wioskach, w których nie ma dostępu do bieżącej wody oraz budują szkoły. W ramach ubiegłorocznej akcji „Wyślij pączka do Afryki” udało się pozyskać ponad 325 tys. zł.