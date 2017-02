Sejm upamiętnił ks. Blachnickiego

Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 432 za, 1 przeciw, 1 poseł się wstrzymał.

"Walczył jako żołnierz w kampanii wrześniowej, działał w konspiracji, był osadzony w obozie koncentracyjnym, prześladowany przez komunistyczne służby bezpieczeństwa" - przypomniano w uchwale. "Jego działalność społeczna oparta była na uniwersalnych wartościach, kształtowała postawy moralne narodu. Jako twórca Ruchu Światło-Życie wychowywał młodzież i dorosłych w duchu patriotyzmu, moralności i odpowiedzialność" - dodano.

Sejm złożył cześć pamięci ks. Franciszka Blachnickiego doceniając jego zasługi "dla Narodu Polskiego oraz jego wkład w rozwój moralny wielu pokoleń".

Zdaniem Roberta Telusa (PiS) ks. Blachnicki jest ważną osobą dla narodu polskiego. "To człowiek o wielkiej charyzmie, który pociągnął za sobą miliony młodzieży. To człowiek, który formował młodzież do pracy społecznej i wymagał od nich dużej uczciwości" - podkreślił poseł, przedstawiciel wnioskodawców, podczas piątkowego posiedzenia Sejmu.

Ks. Franciszek Blachnicki urodził się 24 marca 1921 r. w Rybniku (Śląskie). W czasie II wojny światowej walczył w kampanii wrześniowej, potem działał w konspiracji. Był więźniem KL Auschwitz. W marcu 1942 r. został skazany na karę śmierci za działalność konspiracyjną przeciw III Rzeszy. Po kilku miesiącach oczekiwania na wykonanie wyroku został ułaskawiony i w latach 1942-1945 przebywał w niemieckich obozach i więzieniach.

Po wojnie wstąpił do Śląskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie; święcenia przyjął w 1950 r. W pracy duszpasterskiej zwracał szczególną uwagę na formowanie grup elitarnych; wypracował metodę dziecięcych rekolekcji zamkniętych (15-dniowa Oaza Dzieci Bożych).

Od 1957 r. prowadził działalność na rzecz trzeźwości pod nazwą "Krucjata Wstrzemięźliwości". W 1960 r. ówczesne władze zlikwidowały centralę Krucjaty, a w 1961 r. ks. Blachnickiego aresztowano pod zarzutem wydawania nielegalnych druków i rozpowszechniania informacji o prześladowaniu Kościoła w Polsce. Został skazany na 13 miesięcy w zawieszeniu na 3 lata.

W 1963 r. ks. Blachnicki podjął się na nowo prowadzenia rekolekcji oazowych. 15-dniowymi rekolekcjami obejmował stopniowo młodzież, dorosłych i rodziny; opracował specjalne materiały i pomoce. W ten sposób Oazy rozwinęły się w Ruch Światło-Życie.

Stan wojenny zastał go w Rzymie. W 1982 r. osiadł w ośrodku polskim Marianum w Carlsbergu i rozpoczął organizowanie Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Światło-Życie. Zmarł nagle w Carlsbergu 27 lutego w 1987 r.

Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1994) oraz Krzyżem Oświęcimskim (1995). W 1995 r. rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. Trzy lata temu Komisja Teologów w Rzymie jednogłośnie uznała heroiczność cnót Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, co potwierdził 1 października 2015 r. papież Franciszek podpisując dekret o heroiczności jego cnót.

Od 2000 r. grób ks. Blachnickiego znajduje się w kościele Dobrego Pasterza w Krościenku nad Dunajcem.

