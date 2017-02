Dziś u grekokatolików niedziela przebaczenia win

Obrzędy tego dnia są nawiązaniem do słów Pana Jezusa: „Jeśli przyniesiesz dar swój do ołtarza i wspomnisz, że brat ma coś przeciwko tobie, idź i najpierw się z nim pojednaj”. Oznacza to, ze wierni – zanim rozpoczną Wielki Post i przygotowania do Wielkanocy – mają się pojednać między sobą. Z tego względu w cerkwiach odprawiane są nabożeństwa, podczas których głównym gestem jest wzajemne podanie sobie rąk kapłana z wiernymi i wiernych między sobą.



W tradycji dzisiejsza niedziela nazywana jest również seropustną. Tydzień temu natomiast obchodzono niedzielę mięsopustną. Nazwy biorą się stąd, że według zwyczaju w dniach ścisłego postu chrześcijanie wschodni nie jedzą ani mięsa, ani nabiału, a dwie ostatnie niedziele przed Wielkim Postem – stanowią ostatnie przygotowanie do tego szczególnego okresu dla katolików.



W Kościołach wschodnich, w tym w Kościele greckokatolickim, nie ma Środy Popielcowej i zwyczaju posypywania głów popiołem. Wielki Post rozpocznie się jutro (w poniedziałek). W tym dniu obowiązuje post ścisły. Wielkanoc grekokatolicy będą świętować 16 kwietnia, czyli w tym samym terminie, co Kościół rzymskokatolicki.

W Polsce Kościół greckokatolicki liczy obecnie ponad 50 tys. wiernych. Zamieszkują głównie Podkarpacie, Małopolskę, Dolny Śląsk, Pomorze Zachodnie, Warmię oraz Warszawę. Kościół ten jest w jedności z papieżem i uznaje jego prymat.