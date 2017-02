Papież: Mocno ufajmy Panu, który troszczy się o swe stworzenia

Po odmówieniu jej i udzieleniu zgromadzonym na Placu św. Piotra w Watykanie błogosławieństwa apostolskiego papież pozdrowił obecnych tam pielgrzymów z całego świata, wśród nich uczestników pielgrzymki mariańskiej z Warszawy i innych miast Polski.

Nawiązując do czytanego w tę niedzielę fragmentu Ewangelii św. Mateusza, mówiącego o trosce Boga o całe stworzenie, Ojciec Święty zauważył, że jest to mocne "wezwanie", którego "dobroczynne i troskliwe spojrzenie codziennie czuwa nad naszym życiem". Chociaż doświadczamy codziennie wielu trosk, które mogą zniechęcać, to jednak "Jezus wzywa nas usilnie, byśmy nie martwili się o dzień jutrzejszy, przypominając, że ponad wszystkim jest miłujący Ojciec, który nigdy nie zapomina o swoich dzieciach", a powierzenie się Jemu "nie rozwiąże wprawdzie magicznie problemów, ale pozwala podjąć go z właściwym nastawieniem" - zaznaczył mówca.



Podkreślił, że Bóg "jest naszym schronieniem, źródłem naszej pogody ducha i pokoju, (....) opoką naszego zbawienia, której możemy się uchwycić, będąc pewnymi, że nie upadniemy". Jest On też naszą obroną przed czającym się złem, wielkim przyjacielem i sojusznikiem, ojcem, choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Papież przestrzegł przed opieraniem się na dobrach doraźnych i przypadkowych oraz przed zapominaniem, a tym bardziej odrzuceniem dobra najwyższego, jakim jest ojcowska miłość Boga.