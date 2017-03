Związkowcy podpisali porozumienie określające warunki połączenia KHW i PGG

Porozumienie gwarantuje całej załodze holdingu pracę w Polskiej Grupie Górniczej. Obowiązujący w KHW układ zbiorowy pracy zostanie rozwiązany, a pracownicy będą wynagradzani według zasad obowiązujących w Grupie, co dla dużej części górników ma oznaczać wyższe miesięczne uposażenia. W ciągu najbliższego roku ma być wynegocjowany nowy układ zbiorowy dla całej PGG.

Zasadnicza treść porozumienia została ustalona w poniedziałek, kiedy zaakceptowały ją trzy z 14 związków działających w KHW. Podczas wtorkowych obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego do dokumentu wprowadzono dalsze poprawki, wzmacniające gwarancje pracownicze - w takiej formie treść porozumienia zaakceptowały pozostałe związki. W środę rano wszystkie działające w KHW organizacje zaakceptowały jednolity tekst - wkrótce ma zostać opublikowany.

Porozumienie umożliwi - dzięki pomocy PGG - wypłacenie załodze KHW całości nagrody rocznej (tzw. czternastej pensji) za ubiegły rok (dotąd górnicy dostali zaliczkowo część świadczenia - tysiąc zł), a także daje gwarancję, że zadłużonemu na 2,5 mld zł holdingowi nie zabraknie środków na bieżące wypłaty.

Jednym z punktów spornych była sprawa terminów przekazania do spółki restrukturyzacyjnej dwóch kopalń KHW: Wieczorek, gdzie kończą się złoża węgla, oraz ruchu Śląsk, czyli rudzkiej części kopalni Wujek. W załączniku do porozumienia ustalono, że specjalny zespół przeanalizuje m.in. zasadność włączenia Śląska do należącej do PGG kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. Analizowane będą też terminy przekazywania do Spółki Restrukturyzacji Kopalń poszczególnych części kopalni Wieczorek.

Zawarcie porozumienia ze związkowcami umożliwia prowadzenie dalszych procedur zmierzających do połączenia dwóch górniczych firm. Na środę zaplanowane jest spotkanie z inwestorami, którzy mają dokapitalizować powiększoną PGG (według wcześniejszych informacji łączna kwota dokapitalizowania to ok. 1 mld zł, z czego 700 mln zł mają dać Węglokoks, Enea i TF Silesia). W czwartek ma odbyć się natomiast spotkanie z instytucjami finansowymi, które objęły warte ponad 1,2 mld zł obligacje KHW.