Wrocław: Ksiądz oskarżany o gwałt nie pełni już obowiązków proboszcza

Ksiądz, który został oskarżony w opublikowanym w internecie wyznaniu innego duchownego o gwałt, nie pełni już obowiązków proboszcza - poinformował PAP rzecznik archidiecezji wrocławskiej ks. Rafał Kowalski. Do gwałtu miało dojść przed laty.

"Ksiądz poprosił metropolitę wrocławskiego arcybiskupa Józefa Kupnego o odsunięcie go od obowiązku do czasu wyjaśnienia sprawy" - powiedział PAP ks. Kowalski. Rzecznik dodał, że duchowny opuścił parafię, w której jest proboszczem.

W czwartek wrocławska kuria powołała komisję do zbadania sprawy opublikowanego w internecie wyznania jednego z dolnośląskich księży, który oskarżył o gwałt innego duchownego. W jej skład wchodzą osoby duchowne i świeckie, także specjaliści od prawa - kanonicznego i cywilnego. "Komisja będzie działać dwutorowo. Będzie badać dokumenty i rozmawiać z osobami, które mają lub mogą mieć wiedzę na ten temat i są w stanie to potwierdzić. Traktujemy tę sprawę bardzo poważnie, nie bagatelizujemy jej. Jak tylko będziemy mogli powiedzieć coś na temat któregoś z wątków tego nagrania, to będziemy o tym informować" - powiedział wcześniej rzecznik.

W opublikowanym w internecie nagraniu jeden z dolnośląskich księży oskarżył o gwałt innego duchownego, którego wymienia z imienia i nazwiska. Do gwałtu miało dojść lata temu, w czasach studiów w seminarium duchownym.

Rzecznik dolnośląskiej policji Paweł Petrykowski poinformował PAP, że materiał z internetu został zabezpieczony przez funkcjonariuszy i zostanie przekazany do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, która zdecyduje o dalszym postępowaniu w tej sprawie.