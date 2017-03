Spiżarnia Cartias

Chodzi o propagowanie idei niemarnowania zdatnej do spożycia żywności wycofanej z obrotu oraz przekazywania jej na cele społeczne.

Projekt "Spiżarnia Caritas" wkroczył w najważniejszą fazę. Od początku marca Caritas Archidiecezji Gdańskiej udziela wsparcia 50 osobom zakwalifikowanym do udziału w akcji, przekazując im nieodpłatnie produkty żywnościowe o krótkim terminie przydatności zdobyte od sklepów (w tym sklepów wielkopowierzchniowych), hurtowni i producentów.

- W tym innowacyjnym projekcie chodzi o świadczenie długofalowej pomocy osobom cierpiącym z powodu ubóstwa i głodu. Celem pośrednim jest przeciwdziałanie marnowaniu i niszczeniu żywności ze względu na nieopłacalność jej magazynowania - wyjaśnia Monika Bławat-Krzyżowska, pracownik biura projektów Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

W jaki sposób można wesprzeć projekt? - Jeżeli jesteś dystrybutorem, importerem żywności i chcesz pomóc, zachęcamy do włączenia się w naszą akcję. Zapraszamy do współpracy sklepy, hurtownie spożywcze oraz producentów żywności, którzy mogą i chcą przekazywać pełnowartościowe i zdatne do spożycia produkty spożywcze wycofane z obrotu ze względu na zbliżający się termin przydatności lub z innych powodów (np. ze względu na uszkodzone opakowanie) osobom ubogim oraz cierpiącym głód - informują organizatorzy.

Jaką żywność można przekazać w ramach darowizny?

pełnowartościową żywność z krótkim terminem przydatności do spożycia lub z innych powodów (np. ze względu na uszkodzone opakowanie, nadwyżki produkcyjne),

produkty świeże i sezonowe (owoce, warzywa),

produkty nietrwałe lub wymagające warunków chłodniczych (jogurty, sery, masło, mięso, wędliny),

produkty trwałe (makarony, kasze, ryż, oleje).

Stworzenie "Spiżarni Caritas" stanowi uzupełnienie oferty Caritas Archidiecezji Gdańskiej dla osób ubogich. W centrali CAG działają obecnie łaźnia, punkt fryzjerski oraz kuchnia dla ubogich. - "Spiżarnia Caritas" uczyni tę ofertę bardziej kompleksową, ponieważ zaspokoi potrzeby osób, które z jakichś powodów nie mogą korzystać jadłodajni, a nie mają pieniędzy na zakup jedzenia - podkreśla M. Bławat-Krzyżowska.