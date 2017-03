Rekordowy 25. Finał WOŚP: zebrano ponad 105 mln zł.

Ponad 105,5 mln zł zebrano podczas tegorocznego 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla pediatrii i seniorów - poinformował we wtorek szef Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak. To o ponad 30 mln zł więcej niż rok temu, kiedy WOŚP zebrała ponad 72 mln zł.

Ostateczny wynik 25. Finału WOŚP, który odbył się 15 stycznia, ogłoszono podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie.

"Ta kwota jest nieprawdopodobnie kosmiczna. Do samego końca nie mogliśmy uwierzyć, że przekroczyliśmy granicę 100 milionów złotych" - tak Owsiak ocenił zebraną podczas 25. Finału kwotę. Zebrano 105 mln 570 tys. 801 zł i 49 groszy. "Kochamy was bardzo, dziękujemy. Na tym właśnie polega Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, że dzieją się rzeczy niezwykłe" - powiedział Owsiak. Zanim ogłosił zebraną w tym roku sumę, przypominał wszystkie Finały akcji i dziękował wolontariuszom oraz darczyńcom.

Owsiak poinformował, że dzięki zebranym pieniądzom Fundacja WOŚP po raz kolejny wyposaży szpitale w najnowocześniejszy sprzęt, wspierając tym samym dzieci i seniorów. "Polacy i ludzie ze świata po raz kolejny udowodnili, że w styczniowy, zimowy dzień potrafimy być razem, robiąc tak wiele dobrego na rzecz innych, a przy tym doskonale się bawić i pokazać światu, że my, Polacy, potrafimy robić rzeczy niezwykłe, bez focha, ponad podziałami" - powiedział.

Podczas uroczystości wręczono pamiątkowe srebrne medale wybite przez Mennicę Narodową.

Wśród wyróżnionych jest specjalizująca się w okulistyce dziecięcej prof. Mirosława Grałek. Jak podkreśliła, dzięki dotychczasowemu wsparciu WOŚP w Polsce przebadano ponad 200 tys. wcześniaków i uratowano wzrok około 9 tys. z nich. "Dzięki tej wspaniałej bezinteresownej pomocy, możliwości zakupienia sprzętu do badania najmłodszych dzieci, okuliści mogli wprowadzić wysoki standard badania. Dzięki temu można było rozpoznać choroby prowadzące do nieodwracalnego uszkodzenia wzroku" - powiedziała Grałek.

Były prezydent Bronisław Komorowski, dziękując za okolicznościowe odznaczenie, podkreślił, że WOŚP jest dziełem "solidarności oraz mądrej i odpowiedzialnej wolności, która przynosi piękne owoce". "To jest efekt długiej pracy i głębokiej wiary w to, że od nas zależy to, czy potrafimy skutecznie walczyć o szanse, o prawa, o możliwości dla innych ludzi" - powiedział Komorowski. B. prezydent powiedział, że tegorocznej zbiórki nie wspierało wojsko oraz media publiczne. "Przecież to diabelskim pomysłem było zabronienie żołnierzom uczestniczenia w tak pięknej akcji. Przecież to diabelski pomysł, aby media publiczne nie wspierały tak wielkiego, pięknego wydarzenia jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy" - mówił Komorowski.

Jak poinformowała Fundacja, koszty zorganizowania i przeprowadzenia zbiórki 25. Finału WOŚP wyniosły niewiele ponad 4 mln zł, co stanowi 3,8 proc. zebranych środków. Na koszty te składają się m.in. wyprodukowanie samoprzylepnych serduszek WOŚP, materiały promocyjne i reklamowe, usługi przewozowe, kurierskie i telekomunikacyjne oraz usługi i wynagrodzenia osób dodatkowo zatrudnionych do współpracy ze sztabami i wolontariuszami w zakresie przeprowadzenia i rozliczenia ogólnopolskiej zbiórki.

Zbierano pieniądze dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Podobny cel przyświecał zeszłorocznemu Finałowi.

Wydawanie zebranych w 25. Finale środków potrwa do połowy 2018 r., kiedy to Fundacja opublikuje ostateczny raport. Dopiero ten moment będzie stanowił zamknięcie akcji.