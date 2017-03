2017 rokiem troski o trzeźwość narodu - taką uchwałę przyjął Sejm

Za uchwałą opowiedziało się 260 posłów, 39 było przeciw, 108 wstrzymało się od głosu.

"Badania naukowe potwierdzają, że nadużywanie alkoholu przynosi ogromne straty ekonomiczne dla budżetu państwa, wielokrotnie przekraczające doraźne zyski. Co jednak ważniejsze, ofiarami nadużywania alkoholu i choroby alkoholowej są nie tylko osoby chore, ale całe rodziny, w których najbardziej cierpią najmłodsi" - napisano w uchwale, pod którą podpisali się posłowie PiS, Kukiz'15 oraz Nowoczesnej.

Jak zaznaczono w uchwale, regułą jest, że alkoholizm jednego z członków rodziny staje się epicentrum całego rodzinnego życia. "Jej członkowie skupiając się na pomocy osobie uzależnionej, na przeciwdziałaniu negatywnym skutkom jej picia, zaniedbują pozostałe obowiązki, w tym przede wszystkim rodzicielskie" - czytamy w uchwale. Jej autorzy zwracają uwagę też, że systematycznie rośnie spożycie alkoholu w grupie młodych kobiet, również przyszłych matek.

"Trzeźwość to sposób myślenia, który pozwala zachowywać i rozwijać swoją wolność. Być trzeźwym, to znaczy być wolnym. Trzeźwość od alkoholu jest dobrem, które służy człowiekowi w jego życiowej samorealizacji" - głosi projekt uchwały.

"W historii Polski troska o trzeźwość była związana z dążeniem do wolności, do odrodzenia Narodu, a także z obroną godności Polaków" - czytamy.

W uchwale zaapelowano do rządu, samorządów, Kościołów, związków wyznaniowych i organizacji pozarządowych o podjęcie w roku 2017 systematycznych działań na rzecz troski o trzeźwość narodu. "Człowiek dziś +wszystko+ może, ale nie wszystko służy jego życiu" - napisano.

Sprawozdawca, posłanka PiS Anna Sobecka oceniła, że w Polsce nadużycie alkoholu jest plaga społeczną. "Dane statystyczne mówią, że aż 14 proc. dorosłych Polaków pije ryzykownie i szkodliwie, a blisko 1 mln jest uzależniona" - mówiła.

"Nie można się dziwić tak tragicznej sytuacji, skoro alkohol przez wielu traktowany jest jako element codziennego życia" - dodała.

Zaznaczyła, że w ciągu ostatnich 6 lat spożycie alkoholu wzrosło z 7,6 do 9,4 l rocznie w przeliczeniu na 100 procentowy alkohol. "Przez alkohol umiera 11 tys. Polaków rocznie" - mówiła.

Sobecka zaznaczyła, że na leczenie uzależnienia od alkoholu w Polsce wydaje się ok. 0,5 mld zł rocznie. "Mając na uwadze ogromną skalę problemu alkoholowego w naszej ojczyźnie Komisja Kultury i Środków Przekazu przekonana o szczególnym znaczeniu i roli trzeźwości w życiu społecznym przedstawia wysokiej izbie uchwałę ws. zwiększenia troski o trzeźwość narodu" - podkreśliła.

Posłanka PiS Krystyna Wróblewska zaznaczyła, że uchwała ma zwrócić uwagę obywateli na problem, z którym należy się ciągle mierzyć. "Walka o trzeźwość to nie tylko bój o stan świadomości poszczególnych ludzi czy w końcu całego narodu, to ciągła i nieustanna wojna o zadbanie dzieci, o kochające się rodziny, o zdrowie i bezpieczeństwo ludzi" - mówiła. "Alkohol uzależnia, alkohol to spór wewnętrzny, ciągły pojedynek z samym sobą" - dodała.

Poseł PO Wojciech Król pytał, czy można wyrazić troskę za pomocą uchwały sejmowej. "Oczywiście można, tylko pytanie po co? Jeśli wysoka izba ma ustawowe narzędzia by dokonywać zmian realnych, to pozorowane są po prostu zbędne" - powiedział. Ocenił, że uchwała ta nie rozwiąże żadnych problemów. "To, co państwo proponujecie wydaje się wręcz żywcem wyjęte ze świata dramatów Sławomira Mrożka spowitych oparami tragikomicznego absurdu" - stwierdził.

"Równie dobrze moglibyśmy przyjąć, że rok 2017 będzie rokiem troski o zdrowy sen Polaków, wszak człowiek wyspany to człowiek trzeźwy" - ironizował. Ocenił, że zamiast ograniczać się do przyjęcia uchwały posłowie powinni się zająć stworzeniem mechanizmu walki z problemem alkoholowym.

Poseł Kukiz'15 Sylwester Chruszcz uznał, że przez wiele lat polski naród był "popychany" do patologii związanych z alkoholem. "Było na to przyzwolenie, a wręcz nakaz poprzedniego systemu, są na to dowody, gdzie rozpijano naród właśnie, żeby zapomniał o swoje wolności, żeby nie walczył o tę wolność, po to, żebyśmy się rozmyli" - mówił.

"Każdy krok, który mówi o trzeźwości, taki krok jak troska, jak ta uchwała, jak mówienie o tym problemie jest bardzo ważny" - dodał.

W debacie nad sprawozdaniem komisji z prac nad projektem uchwały nie zabrał udziału przedstawiciel Nowoczesnej, a poseł PSL Krystian Jarubas złożył stanowisko na piśmie.