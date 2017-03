Order Orła Białego dla kard. Jaworskiego

Order przyznano "w uznaniu znamienitych zasług dla odbudowy życia religijnego na Kresach Wschodnich, pogłębiania dialogu ekumenicznego oraz za osiągnięcia naukowe w dziedzinie filozofii i teologii".

- Eminencja ksiądz kardynał jest częścią wielkiej opowieści o Rzeczypospolitej, wielkiej opowieści o tym, jak Rzeczpospolita odzyskiwała siłę, także przez przywracanie wiary swoim synom, a więc naszym rodakom, nie tylko tutaj, w Polsce, na dzisiejszych ziemiach Rzeczypospolitej, ale także na tych ziemiach, które przez Rzeczpospolitą w wyniku zawieruchy dziejowej zostały utracone - powiedział prezydent Duda, wręczając odznaczenie w krakowskim mieszkaniu kard. Jaworskiego przy ul. Kanoniczej.

Marian Jaworski urodził się w 1926 r. we Lwowie. W 1945 r. jako kleryk opuścił miasto rodzinne i wraz z innymi seminarzystami znalazł się w Kalwarii Zebrzydowskiej. Po święceniach, wciąż będąc formalnie kapłanem archidiecezji lwowskiej, związał się na wiele lat z Krakowem i Lublinem. Początkowo był kapelanem abp. Eugeniusza Baziaka, arcybiskupa lwowskiego wygnanego ze Lwowa przez sowieckich komunistów, i po jego śmierci w 1951 r. - kard. Adama Sapiehy, administrującego do śmierci w 1962 r. archidiecezją krakowską. M. Jaworski został z czasem uczonym filozofem, twórcą Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, biskupem w Lubaczowie dla pozostałej w Polsce części archidiecezji lwowskiej, wreszcie w latach 1991-2008 - metropolitą lwowskim, od 2001 r. kardynałem. Po przejściu w 2008 r. na emeryturę powrócił do Krakowa i zamieszkał przy ul. Kanoniczej.

Istotna w jego życiu była przyjaźń z Janem Pawłem II. "Jestem wdzięczny Panu Bogu za to, że przez tyle lat mogłem być blisko Jana Pawła II. Z podziwem patrzyłem, jak ten człowiek był oddany Bogu i ludziom" - wspominał w filmie Bogusławy Stanowskiej-Cichoń "Powiernik duszy. Kard. Marian Jaworski.

"Ich przyjaźń, zrodzona początkowo ze wspólnych zainteresowań filozoficznych, przetrwała do końca. Swą ostatnią spowiedź Jan Paweł II odbył właśnie u kard. Jaworskiego" - dodał w tym filmie kard. Stanisław Dziwisz.