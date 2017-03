Zakończyło się Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski

Duszpasterstwo małżeństw i rodzin oraz pomoc ofiarom wojny na Bliskim Wschodzie to główne tematy podjęte na 375. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi apelują także do wszystkich stron życia politycznego i społecznego o wzajemny szacunek, pojednanie i budowanie jedności i pokoju. Wszystkich Polaków proszą o modlitwę w intencji Ojczyzny.

Publikujemy treść komunikatu:

"Komunikat z 375. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

W dniach 13 i 14 marca br. w Warszawie odbyło się 375. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W zebraniu wziął udział abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce. W obradach uczestniczyli także biskupi z 13 krajów: Albanii, Białorusi, Chorwacji, Danii, Francji, Kuby, Litwy, Łotwy, Kazachstanu, Mołdawii, Niemiec, Ukrainy oraz Węgier.

1. Dnia 13 marca br., w czwartą rocznicę wyboru papieża Franciszka biskupi celebrowali Mszę świętą dziękczynną za obecny pontyfikat w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Eucharystii przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, a homilię wygłosił abp Józef Górzyński, Metropolita Warmiński. W imieniu Kościoła w Polsce biskupi przesłali Ojcu Świętemu słowa zapewnienia o trwaniu w jedności i braterskiej więzi. W modlitwie proszą Boga „o potrzebne łaski dla owocnego wypełniania posługi Piotra naszych czasów oraz o opiekę Najświętszej Maryi Panny – Matki Kościoła”.

2. W 25. rocznicę bulli „Totus Tuus Poloniae Populus” biskupi wyrazili wdzięczność św. Janowi Pawłowi II za reorganizację struktur administracyjnych Kościoła katolickiego w Polsce. Podziękowali także za pracę i zaangażowanie abp. Józefowi Kowalczykowi, ówczesnemu Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce. Biskupi ufają, że to dzieło będzie przynosić dobre owoce w życiu i realizacji zbawczej misji Kościoła w Polsce.

3. Podczas Zebrania Plenarnego biskupi podjęli dyskusję nt. duszpasterstwa małżeństwa i rodziny w świetle adhortacji apostolskiej Amoris laetitia. Podkreślono, że w procesie przygotowania narzeczonych do małżeństwa konieczne jest większe zaangażowanie duszpasterzy oraz doświadczonych małżonków w kształtowaniu postaw wiary wynikających z chrztu. Przypomniano zachętę papieża Franciszka, że „pierwsze lata małżeństwa są okresem niezmiernie istotnym i ważnym, (…) stąd wynika potrzeba towarzyszenia duszpasterskiego, które trwałoby po celebracji sakramentu” (Amoris laetitia, 223).Wobec osób, które po rozpadzie małżeństwa sakramentalnego żyją w nowym związku przypomniano, że nie są one wyłączone z Kościoła, ale są ciągle członkami żywego i mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa (por. Amoris laetitia, 243). Biskupi proszą o modlitwę w intencji małżonków i dzieci, których dotknął dramat rozpadu małżeństwa, a także do ofiarowania im należnego wsparcia. Pasterze Kościoła podkreślają, że wielką rolę w trosce o małżeństwa i rodziny odgrywają ruchy i stowarzyszenia, które mimo wszelkich trudności zabiegają o ukazywanie świętości i nierozerwalności więzów małżeńskich. Ważne są również diecezjalne i parafialne poradnie życia rodzinnego.

W trosce o wprowadzenie w życie zaleceń adhortacji Amoris laetitia kontynuowane są prace nad przygotowaniem wytycznych dotyczących duszpasterstwa małżeństw i rodzin, które uwzględnią warunki Kościoła katolickiego w Polsce.

4. Konferencja Episkopatu Polski poparła starania o beatyfikację założycieli Wspólnoty Europejskiej Roberta Schumana i Alcide de Gasperi. Jednocześnie Biskupi proszą o modlitwę w intencji Europy, o poszanowanie w niej ładu Bożego oraz szacunek dla każdego człowieka.

5. Biskupi zapoznali się z działaniami Caritas na rzecz Syrii, w tym z realizacją programu pomocy „Rodzina Rodzinie”. Obecnie w ramach tego programu ponad 7000 polskich darczyńców wspiera 2225 rodzin w Aleppo. Biskupi potwierdzili aktualność postanowienia 374. Zebrania Plenarnego w sprawie korytarzy humanitarnych. Postanowili również, iż w Niedzielę Miłosierdzia – 23 kwietnia br. będzie miała miejsce specjalna zbiórka do puszek na rzecz ofiar wojny w Syrii.W związku ze zbiórką żywności zorganizowanej przez Caritas w Polsce przed świętami Bożego Narodzenia biskupi wyrażają wdzięczność za wsparcie okazane najuboższym rodakom.

6. W przeżywanym czasie Wielkiego Postu biskupi dziękują kapłanom, osobom życia konsekrowanego i świeckim za prace i zaangażowanie w liczne dzieła duszpasterskie, apostolskie i misyjne. Jednocześnie apelują o dobre wykorzystanie tego czasu nawrócenia i pokuty. Proszą o odnowę życia małżeńskiego i rodzinnego, o trzeźwość i ducha modlitwy. Szczególnym wyrazem tej troski będzie włączenie się w inicjatywy Narodowego Kongresu Trzeźwości.W perspektywie zbliżających się Świąt Wielkanocnych biskupi zwracają się do wszystkich stron życia politycznego i społecznego z gorącym apelem o wzajemny szacunek, o autentyczną i roztropną troskę o dobro wspólne, o pojednanie i budowanie jedności i pokoju. Wszystkich Polaków żyjących w kraju i poza jego granicami proszą o modlitwę w intencji Ojczyzny.

Na owocne przeżywanie czasu Wielkiego Postu i radości paschalnej biskupi udzielają pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce"