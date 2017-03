Irak: Bitwa o meczet - symbol

Szef irackiej policji federalnej Szaker Jaudat ogłosił tego dnia, że irackie siły rządowe kontrolują już 90 proc. Starego Miasta, ale w rękach bojowników IS pozostaje wciąż znaczna część zachodniego Mosulu zamieszkana przez 750 000 ludzi. Ok. 400 000 mieszkańców zdołało wydostać się z zachodnich dzielnic miasta.

Od podjętej na nowo 19 lutego ofensywy rządowej w zachodnim Mosulu coraz więcej bojowników IS stara się opuścić teren walk, mieszając się z grupami cywilnych uchodźców. Z jednej strony uciekający dżihadyści próbują terroryzować cywilnych uciekinierów, aby uciec z miasta pod osłoną tłumu, z drugiej zaś wśród ludności powstała prawdziwa psychoza: zdarza się, że tłum rozprawia się z cywilnymi uchodźcami, których ktoś wskazał jako rzekomych bojowników IS. W środę z grupy 117 rzekomych terrorystów, których wskazali uchodźcy, po weryfikacji okazało się, że w rzeczywistości tylko siedem osób należało do IS.

Dla dżihadystów jeden ze sposobów ucieczki, jak pisze z Mosulu agencja EFE, to przekupywanie skorumpowanych policjantów.

W punktach kontrolnych ustanowionych na skraju wyzwolonej części Mosulu policja próbuje sprawdzać tożsamość uchodźców. W środę zdołano w ten sposób zidentyfikować i aresztować 117 bojowników IS, którzy starali się wydostać z terenów objętych walkami.