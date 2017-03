Papież wyraził ubolewanie za grzechy ludzi Kościoła w Rwandzie

Rwandyjski przywódca po audiencji u papieża spotkał się z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolinem, który towarzyszył sekretarz do spraw stosunków z państwami, abp Paul Richard Gallagher.

W watykańskim komunikacie podkreślono serdeczny charakter rozmów oraz dobre stosunki istniejące między Stolicą Apostolską a Rwandą. Wyrażono uznanie dla znaczonego postępu w przywróceniu stabilizacji społecznej, gospodarczej i politycznej kraju. Odnotowano współpracę między państwem a Kościołem lokalnym w dziele pojednania narodowego i umocnienia pokoju dla dobra całego narodu.

„W tym kontekście papież wyraził swe głębokie ubolewanie a także ubolewanie Stolicy Apostolskiej i Kościoła z powodu ludobójstwa Tutsi. Zapewnił o swej solidarności z ofiarami i z osobami, które nadal cierpią z powodu tych tragicznych wydarzeń oraz przywołując gest świętego Jana Pawła II podczas Wielkiego Jubileuszu roku 2000, ponowił prośbę o Boże przebaczenie za grzechy i słabości Kościoła i jego członków, w tym księży, zakonników i zakonnic, którzy ulegli nienawiści i przemocy, zdradzając swoją ewangeliczną misję. Papież wyraził także pragnienie, aby to pokorne przyznanie się do słabości tego okresu, które niestety, oszpeciły oblicze Kościoła, przyczyniło się, zwłaszcza w świetle niedawnego Roku Świętego Miłosierdzia oraz oświadczenia opublikowanego przez biskupów Rwandy na jego zakończenie, do «oczyszczenia pamięci» i promowania w nadziei i odnowionym zaufaniu przyszłości pokoju, świadcząc o konkretnej możliwości wspólnego życia i pracy, kiedy godność osoby ludzkiej i dobro wspólne stawiane są w centrum” – czytamy w komunikacie.

Podczas watykańskich rozmów prezydenta Kagame wymieniono także poglądy na temat regionalnej sytuacji politycznej i społecznej, z uwzględnieniem niektórych miejsc dotkniętych konfliktem lub katastrofami naturalnymi. Wyrażono szczególne zaniepokojenie dużą liczbą uchodźców i migrantów potrzebujących pomocy oraz wsparcia społeczności międzynarodowej i struktur regionalnych.