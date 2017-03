Premier: Polska ma cztery priorytety, jeśli chodzi o treść Deklaracji Rzymskiej

Jedność UE, ścisła współpraca z NATO, wzmocnienie roli parlamentów narodowych i zasady wspólnego rynku, które łączą, a nie dzielą, to cztery polskie priorytety ws. Deklaracji Rzymskiej; muszą się w niej znaleźć, by miała sens - powiedziała w czwartek w TVN24 premier Beata Szydło.

"Jedność Unii Europejskiej, obrona ścisłej współpracy z NATO, wzmocnienie roli parlamentów narodowych i wreszcie zasady wspólnego rynku, które mają nie dzielić, a łączyć. To są te cztery zasady, które dla Polski są priorytetowe" - powiedziała szefowa polskiego rządu.

Jak zaznaczyła, to są cztery priorytety, które muszą być zawarte w Deklaracji Rzymskiej, by ona miała sens, "by nie stała się tylko pustym dokumentem, który może będzie ładnie brzmiał, ale kompletnie nie wpłynie na zmianę polityki w UE".