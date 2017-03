Co z przyszłością Śląska?

Zgodnie z przyjętą ustawą to właśnie on jest pełnomocnikiem rządu do spraw utworzenia metropolii Silesia.

Prezydent Krupa zaznaczył, że nie on stanie na jej czele. - Będę raczej księgowym, a nie szefem metropolii - mówił w „Rozmowie poranka” na antenie Radia eM.

Wspomniał też o dodatkowym zastrzyku finansowym, jaki metropolia ma otrzymać od rządu.

