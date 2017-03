Abp Hoser wyjechał do Medjugorje

Abp Henryk Hoser wyjechał w niedzielę do Medjugorje by na miejscu zbadać sytuację tamtejszego duszpasterstwa. Celem powierzonej mu przez Ojca Świętego misji jest dokładniejsze poznanie sytuacji tak by Kościół mógł lepiej wyjść naprzeciw potrzebom przybywających do tego miejsca pielgrzymów. - Ich specyfika i wrażliwość ducha są zróżnicowane w zależności skąd przyjeżdżają - zwraca uwagę bp warszawsko-praski





Na miejscu abp Hoser planuje spotkać się z duchownymi i świeckimi odpowiedzialnymi za podejmowane działania duszpasterskie.Misja wizytatora Stolicy Apostolskiej w Medjugorje ma zakończyć się wraz z początkiem lata. Jej zwieńczeniem będzie specjalny raport w którym zostanie opisana obecna sytuacja oraz zaproponowane pewne nowe rozwiązania i perspektywy dalszego rozwoju tego miejsca pielgrzymkowego.