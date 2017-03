"Zapowiada się, że będzie to prawdziwy potwór". Potężny cyklon Debbie zaatakował

Cyklon Debbie z wiatrem o prędkości dochodzącej do 250 km/godz zaatakował we wtorek turystyczne wyspy u wybrzeży australijskiego stanu Queensland. Na kontynencie ewakuowano już kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Ocenia się, że może to być najpotężniejszy cyklon w regionie w ostatnich latach.