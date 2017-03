Deklaracja warszawska grupy V4

Premierzy krajów Grupy Wyszehradzkiej podpisali we wtorek podczas Kongresu Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej Deklarację Warszawską. Zobowiązali się w niej do pomocy dla startupów, wsparcia konkurencyjności czy transformacji cyfrowej w krajach V4.

Szefowa rządu podziękowała uczestnikom Kongresu Innowatorów za ich odwagę, ambicje i pomysłowość. "Naszym obowiązkiem jest stworzyć dla was warunki, ten ekosystem, w którym będziecie mogli rozwijać swoje talenty. Talenty, które są potrzebne nam wszystkim" - mówiła Szydło. "Podejmujcie kolejne wyzwania, bądźcie odważni" - apelowała premier.

Jak zaznaczyła, wtorkowe spotkanie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie jest początkiem "nowej drogi Grupy Wyszehradzkiej". "Początek nowej płaszczyzny, na której chcemy współpracować" - mówiła szefowa rządu.

Jak oświadczyła, deklaracja warszawska, którą podpisali premierzy V4 podczas Kongresu Innowatorów ma "połączyć nasze wysiłki, naszą energię, naukę gospodarkę, przedsiębiorczość, wasze talenty". "Deklaracja warszawska jest dla naszej wspólnej przyszłości" - dodała Szydło.

Jak czytamy w Deklaracji Warszawskiej, sygnatariusze tego dokumentu, czyli premierzy krajów Grupy Wyszehradzkiej, zobowiązują się m.in. do zacieśniania współpracy dotyczącej badań, technologii, innowacji i transformacji cyfrowej krajów regionu, w szczególności poprzez wykorzystywanie funduszy unijnych. W dokumencie położono też nacisk na współpracę, której celem jest osiągnięcie przez region V4 przewagi konkurencyjnej w przygotowaniach do uruchamiania usług mobilnych nowej generacji (5G).

Podkreślono wagę startupów. Mają one otrzymać pomoc, w tym m.in. wsparcie kapitałowe, by mogły przekształcać się w konkurencyjne firmy. Zobowiązano się też "do podejmowania wspólnych wysiłków w celu promocji innowacyjnych startupów z krajów Grupy Wyszehradzkiej na arenie międzynarodowej".

Sygnatariusze Deklaracji dostrzegają konieczność wspierania na poziomie regionalnymi i ogólnokrajowym programów, których celem jest rozwój umiejętności cyfrowych obywateli, niezależnie od poziomu wykształcenia.

Podkreśliła, że podpisana w weekend Deklaracja Rzymska "ma stać się podstawą do naszej rozmowy o przyszłości UE". "O przyszłości projektu, który połączył państwa europejskie po to, by móc mówić o szczęśliwej i bezpiecznej Europie" - dodała Szydło.

"W czasie trwania tego projektu, te najważniejsze wartości gdzieś się pogubiły. My dzisiaj, szefowie rządów V4 chcemy, żeby Europa odbudowując się na bazie tych wartości, budowała dobrą przyszłość. Mówimy o jedności, mówimy o przyszłości, mówimy o rozwoju, bo to wszystko jest tutaj, w naszym regionie. Chcemy dać to Europie" - zadeklarowała premier.