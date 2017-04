Feniksy 2017 wręczone!

- Jak pisał Cyprian Kamil Norwid: „ Szczytność dlatego właśnie jest szczytna, i ż przypadkiem się nie otrzymuje”. Dziękuję, że mogę być świadkiem waszych zmagań obrazem, słowem i dźwiękiem, po to, by przekazać to, co najpiękniejsze, dar Bożego Słowa – mówił abp Depo otwierając galę wręczenia nagród. Nawiązując do dnia uroczystości przypomniał śluby Jana Kazimierza w katedrze lwowskiej z 1656r. - Tam otrzymaliśmy dar Matki, który jest przedziwną mocą i ochroną – mówił.

R eprezentujący bp Henryka Hosera, gospodarza miejsca, bp senior diecezji warszawsko-praskiej Kazimierz Romaniuk zauważył, że „Feniksy pokazują, że nagrodzeni idą dobrą drogą”. - Nagrody wzmacniają wiarę w siebie, zachęcają do dalszej pracy. Nagrodzeni, szczególnie wierzący, powinni uświadomić sobie, że swoją cząstkę ma tu też sam Bóg. Życzę laureatom, by się mobilizowali do dalszych poczynań i by dziękowali Bogu za to co już osiągnęli – mówił.

Głównego Feniksa otrzymało małżeństwo: prof. Stanisław Grygiel oraz Ludmiła Grygiel. - Ten złotoognisty ptak będzie przypominał mi Przyszłość, dla której żyje i pracuje – mówił prof. Grygier odbierając statuetkę. - Nagrodę tę pojmuję nie jako uznanie mojej twórczości i talentu, ale docenienie tematów, które podejmowałam. To jest nagroda dla wszystkich, o których pisałam – mówiła z kolei Ludmiła Grygiel.

Wyróżnienia i statuetki zostały wręczone w szesnastu kategoriach. Laure a tów ogłoszono podczas uroczystego otwarcia XXIII Targów Wydawców Katolickich 30 marca na Zamku Królewskim w Warszawie. Pełna lista nagrodzonych dostępna jest pod linkiem: http://warszawa.gosc.pl/doc/3783064.FENIKSY-dla-kard-Z-Grocholewskiego-i-abp-W-Depo

Podczas gali wręczania nagród w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana na Pradze przyznano Feniksa wcześniej niezapowiadanego. Była nią statuetka specjalna dla tygodnika „Niedziela” za wydanie „Spraw nieba i ziemi” autorstwa abp Depo. Zaskoczona Lidia Dutkiewicz, red. naczelna tygodnika, przyznała, że wymieniona publikacja jest szczególnie ważna dla dziennikarzy, pisarzy i wydawców. - Jest w niej wiele cennych rad. Na przykład taka, by zanim zaczniemy pisać, wysłuchać tego, co Bóg ma nam do powiedzenia. Są w niej też flesze dziennikarskie, które podpowiadają jak krótko i szybko przekazać informacje – mówiła.

Podczas uroczystości wręczono również Małego Feniksa. Otrzymały je rozgłośnie, które w 2017r. świętują jubileusz 25. działalności. Są to: Katolickie Radio Podlasie, Radio Maryja, Radio Warszawa, Radio eM Kielce, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio Aim Karin, Rafio Fiat. Nagrodę specjalną otrzymał ks. Norbert Nęcek. Wyróżniono również Czesława Ryszkę.

Gal ę wręczenia nagród prowadziła Jolanta Fajkowska.