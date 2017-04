Mija 12 lat od śmierci papieża Jana Pawła II

"Niewątpliwie na nowo odkrywa się Jana Pawła II" - powiedział PAP kardynał Dziwisz. Podkreślił, że we Włoszech i Meksyku ludzie wciąż bardzo żyją nauczaniem Jana Pawła II, który ukierunkował ich myślenie, m.in. o rodzinie. "Trzeba do niego wracać, staje się bardzo aktualny" - dodał.

Kard. Dziwisz wspominał, że w pierwszych latach pontyfikatu mówiono o nim papież-Polak, później "nasz papież". "Pod koniec jego życia mówili: kiedy był młody, to się nam podobał, a teraz kiedy jest schorowany i cierpiący, kochamy Go" - opowiadał były papieski sekretarz.

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o g. 21.37. Jego beatyfikacji dokonał Benedykt XVI 1 maja 2011 r. a kanonizacji - papież Franciszek 27 kwietnia 2014 r.

Od tego czasu w kalendarzu Kościoła katolickiego ważniejsze niż rocznica śmierci są: data kanonizacji papieża i dzień liturgicznego wspomnienia Jana Pawła II, który został wyznaczony na 22 października.

Tuż przed 12. rocznicą śmierci Jana Pawła II działające w Polsce instytucje zajmujące się upowszechnianiem jego nauczania zaapelowały do polskich władz o: stworzenie trzyletniego programu utrwalania dziedzictwa papieskiego, ustanowienie 16 października świętem narodowym i wprowadzenie orderu św. Jana Pawła II. Do polskich samorządów zaapelowały, żeby w każdym regionie obecne były "żywe pomniki" poświęcone papieżowi.

Zdaniem rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ks. prof. Wojciecha Zyzaka przekazywanie i utrwalanie dziedzictwa papieża należy rozpatrywać jako zadanie i wyzwanie. "Z jednej strony jest olbrzymie dziedzictwo Jana Pawła II, z drugiej strony minęło już 12 lat i dorasta młode pokolenie, które nigdy na żywo papieża nie widziało. Czasem myślę sobie o całym dorobku Piusa XII, to kilkadziesiąt encyklik, ale dzisiaj przeciętny wierny nie umiałby wymienić ani jednej. Wraz z upływającym czasem pewne rzeczy się zacierają i my jako Uniwersytet Papieski czujemy powinność, że trzeba to podtrzymywać, bo tych wartości nie przekazuje się w sposób automatyczny. Za każdym razem w nowym pokoleniu trzeba je na nowo odkrywać. To także nasz zadanie" - mówił ks. prof. Zyzak.

Przypomniał, że co roku uczelnie krakowskie organizują Dni Jana Pawła II, a na Uniwersytecie Papieskim powstają prace magisterskie, doktoranckie i licencjaty poświęcone myśli Jana Pawła II. "One też podlegają temu samemu procesowi. Za życia Jana Pawła II i tuż po jego śmierci łatwo było znaleźć odkrywczy, nowy temat. Po 12 latach znalezienie takiego aspektu, którego jeszcze nikt nie opracował, wymaga większego wysiłku, ale to wciąż się dzieje" - dodał ks. prof. Zyzak.

Według niego jest coraz więcej chętnych, m.in. z USA i Holandii, którzy na jakiś okres chcieliby do Krakowa przysyłać swoich studentów, licząc na to, że na UPJP2 wciąż kultywowana jest myśl, którą zostawił Jana Paweł II. "Nie słabnie zainteresowanie młodzieży udziałem w konkursach wiedzy o papieżu, które organizuje Instytut Tertio Millennio. Nie martwiłbym się tym, że w 12 lat po śmierci Jana Pawła II emocje opadły. Przypominanie tego, co mówił, to nasze zadanie" - podkreślił ks. prof. Zyzak.

Kard. Stanisław Dziwisz mówił dziennikarzom, że do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach przybywają tysiące pielgrzymów, także dzieci, które nie widziały nigdy papieża, ale "przylgnęły do tej sylwetki". "Ludzie poprzez modlitwę do niego otrzymują wiele łask. To zadziwiające, ile uzdrowień i łask moralnych. To papież na dzisiejsze czasy" - mówił.

Sanktuarium i Centrum Jana Pawła II w Krakowie odwiedza rocznie ponad 2 mln pielgrzymów. Poza Polakami dużą grupę stanowią Włosi i Słowacy.

Wierni zostawiają w sanktuarium prośby i podziękowania kierowane za pośrednictwem św. Jana Pawła II. Dotyczą one uzdrowień z chorób, naprawy relacji w rodzinie i w małżeństwie. "Bardzo dużą część stanowią prośby młodych małżeństw o dar poczęcia dziecka. Widać, jak wielką nadzieję pokładają oni w osobie Jana Pawła II jako opiekuna i patrona rodziny" - mówił PAP Piotr Sionko z Centrum Jana Pawła II. Dodał, że osoby, których błagania zostają wysłuchane, często decydują się na ochrzczenie dziecka właśnie w sanktuarium.

W niedzielę na pl. Piłsudskiego w Warszawie zaplanowano wieczór skupienia i modlitwy. Krótki koncert będzie przepleciony fragmentami wystąpień Jana Pawła II. Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza także na wcześniejszy koncert w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela, który zacznie się o godzinie 15. Po raz pierwszy w Warszawie zabrzmi oratoryjne dzieło "Litania do św. Jana Pawła II" autorstwa Jana Krutula.

W Krakowie w budynku Centrum Wolontariatu tuż obok Sanktuarium św. Jana Pawła II w godz. 11-15 w niedzielę prowadzona będzie zbiórka krwi zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi i sympatyków klubu piłkarskiego Cracovia. Wieczorem ok. g. 20.20 spod kolegiaty św. Anny wyruszy ulicami Krakowa Akademicka Droga Krzyżowa, która zakończy się pod Oknem Papieskim. Będzie je przewodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

